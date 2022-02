Si de personajes televisivos muy queridos se habla, sin duda alguna en esta lista no puede faltar Alicia Machado, la ex Miss Universo y actriz venezolana, quien conquista todos los hogares cada vez que está en la pantalla chica no solo interpretando un papel o cuando está en la conducción de algún programa, sino todas las veces que aparece frente a cámaras, tal como ocurrió en 2021 en “La casa de los famosos”, reality que ganó gracias al voto del público.

Aunque todos conocen su trayectoria como actriz, presentadora, productora y empresaria, una polémica en torno a su vida privada no ha podido ser absuelta por la misma ex reina de belleza. Y es que muchos se preguntan ¿quién es el padre de su hija Dinorah Valentina, con quien comparte algunas fotos y videos en sus redes sociales?

Como se recuerda, cuando la protagonista de la telenovela “La Madame” alcanzó la fama fue vinculada sentimentalmente con uno de los miembros de un cartel peligroso liderado por la familia Beltrán Leyva; específicamente con el narcotraficante Gerardo Álvarez Vázquez, conocido como ‘El Indio’, quien fue detenido en abril de 2010. Según uno de los testigos protegidos, la ganadora del Miss Universo 1996 fue su pareja, algo que ella no desmintió en su momento, salvo varios años después, y que de ese romance habría nacido la ahora adolescente.

A la también presentadora televisiva le gusta publicar fotos y videos de su hija Dinorah Valentina, de quien se siente orgullosa. (Foto: Alicia Machado / Instagram)

Aunque Machado jamás reveló el nombre, hubo una oportunidad, en 2020 y en plena pandemia, que decidió subir un video a su cuenta de Instagram presentando supuestamente al papá de su hija de nombre Rafael Hernández Linares, un empresario mexicano, quien aparecía con unos lentes oscuros, gorra deportiva y cubrebocas; es decir, no se apreciaba quién era, algo que llamó la atención toda vez que el rostro de la actriz sí se podía ver. “Aquí para los que no duermen, les presento al padre de mi hija. ¿Contentos? Listo. Juntos haciendo el súper para nuestra princesa. Bendiciones”, señaló.

Tuvieron que pasar varios años para que la propia ex reina de belleza revele, no el nombre, pero sí cómo es la relación que mantiene Dinorah con su progenitor. Mientras daba la entrevista en “Despierta América”, se mostró muy emocionada.

La actriz junto a su hija Dinorah Valentina recibiendo el Año Nuevo 2022. (Foto: Alicia Machado / Instagram)

LAS REVELACIONES DE ALICIA MACHADO

En primer lugar, se refirió a Dinorah como una persona muy madura para su edad, pues sabe que al tener una madre famosa ha aprendido a ver con otros ojos lo que se vive en este medio; por tanto, cuando Alicia Machado está preocupada por las cosas que se dicen sobre ella o de su pasado que podrían afectar a su hija, la menor trata de tranquilizarla diciéndole: “Ay mamá, por favor, yo sé cómo son las cosas”, algo por lo que está agradecida con Dios.

“Emma y las otras señoras del narco” deprimieron a Dinorah

Aunque a su corta edad trata de mostrarse como alguien fuerte, tal como lo fue Alicia Machado, quien la crío como madre soltera desde que nació, Dinorah Valentina no ha sido ajena al polémico libro “Emma y las otras señoras del narco”, de Anabel Hernández, en la que dedica un capítulo a la ex reina de belleza titulado “Alicia en el país de la cocaína”.

“Mi hija recientemente, voy a aprovechar de decirlo para que me escuche el papá de mi hija, quiero que sepan que estas últimas dos o tres semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo; y ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y con una fortaleza me ha dicho: ‘Amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo’. [Luego] ella me abrazó y me dijo: ‘Yo sé, mamá, todo lo que has hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya, ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro”, dijo entre lágrimas.

Madre e hija son muy unidas, aquí ambas posando para la cámara. Mientras la actriz tiene el cubrebocas, Dinorah Valentina deja ver su rostro. (Foto: Alicia Machado / Instagram)

¿Y qué dice el padre de la hija de Alicia Machado?

En otro momento, la Miss Universo 1996 contó que el papá de su hija siente mucho amor hacia ella, aunque evitó revelar una vez más su identidad. “Él adora a su hija, la ama. Ha sufrido muchísimo el no poder estar con ella”.

Al reconocer que se hizo cargo de todo para su pequeña desde que llegó a este mundo, reveló que luchó bastante para que nadie la lastime. “Para mí no ha sido fácil protegerla de todo, he tenido que protegerla como una leona y lo voy a seguir haciendo. Así que para las personas que intentan seguir tratando de dañarnos o dañarlo a él por ese lado, les va a costar mucho trabajo porque yo voy a seguir protegiendo esa historia de amor, y esa hija que tengo maravillosa”.

Dinorah se relaciona con la familia de su padre

Alicia Machado también reveló que Dinorah Valentina tiene buena relación con la familia de su padre y que hace poco estuvo de vacaciones con ellos.

“Recientemente estuvo con sus hermanas en California. Porque tiene sus hermanas y ella tiene una familia paterna que la ama y la adora, y la mandé para allá unos días para que estuviera con ellos”, indicó.