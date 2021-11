Magaly Medina brindó una entrevista junto a su esposo Alfredo Zambrano a ‘Día D’, donde respondió a las declaraciones de Giuliana Rengifo. El notario y la periodista recalcaron que lo que lo que ocurrió antes de su relación no tendría por qué afectar a su matrimonio, ya que en ese tiempo, ambos estaban solteros.

“Lo que él haya podido hacer hace años cuando estaba soltero, me llega altamente. Eso no fue en mi año y cada uno hizo lo que tenía que hacer”, dijo la conductora.

Asimismo, el notario reconoció que antes de casarse con Magaly Medina, estuvo conociendo otras personas, “pero nada especial”.

“Yo en ese momento era soltero podía salir y viajar, pero nada especial. Por respeto a mi esposa y vuelvo a insistir lo mismo, desde que me casé con ella, yo estoy absolutamente metido en mi matrimonio al 100%”, comentó.

Finalmente, Zambrano dijo que no necesita salir a declarar ya que no es una persona pública y que lo único que quieren hacer es dañar la imagen de su esposa.

“Yo no soy una persona pública, aquí a la que quieren dañar es a ella, a mi esposa. Hasta ahora no entiendo muchas cosas cuando son del espectáculo, tienen que tomar algo que fue de años anteriores y lo vuelven a revivir. Yo francamente me dedico a otras cosas”, señaló.

