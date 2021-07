Un triangulo amoroso es el que protagonizaron en su momento la cantante Alejandra Guzmán, Paulina Rubio y el actor Erik Rubín, según lo manifestado por Guzmán, también conocida como “La reina de corazones”, en el programa de Yordi Rosado donde contó detalles de cómo “la chica dorada” se entrometió en su relación.

Erik Rubín Milanszenko, actual esposo de la actriz Andrea Legarreta, es un cantante y actor mexicano con ascendencia ucraniana y que, además, es recordado por haber sido parte del grupo musical Timbiriche.

Precisamente, Erik Rubín inició su carrera musical como solista en 1993. En el 200 lanzó el disco Quadrasónico y cuatro años más tarde lanzó el álbum Erik.

En el 2009 presentó su disco “Aquí y ahora” co-producido con Ettore Grenci. Años más tarde, en el 2017 participa en 90′s Pop Tour junto con OV7 JNS Litzy The Sacados Alex Syntek Fey Iran Castillo Pablo Ruiz y Caló.

¿ERIK RUBÍN ENGAÑÓ A ALEJANDRA GUZMÁN CON PAULINA RUBIO?

En una entrevista con Yordi Rosado, la cantante Alejandra Guzmán respondió una serie de preguntas donde contó lo referido a la relación que sostuvo con Erik Rubín y el lamentable episodio de cómo sufrió una infidelidad.

“Empecé a salir con Erik porque me gustó en unos Premios TVyNovelas, el cual yo me lo gané e iba con un vestido verde. Ahí nos encontramos Erik y yo. Estaba guapo, tenía la de Princesa Tibetana, su cabello largo, sus dos arracadas, yo dije ‘papacito hermoso’. Salí con él como dos meses hasta que me enteré que salía con Paulina otra vez”, expresó.

Pero lo que muchos preguntarán es ¿qué ocurrió cuando Guzmán se enteró de esta infidelidad de Rubín?. Ante ello, la propia cantante dijo que puso fin a su relación, además, contó todo lo ocurrido a su productor musical, quien era el mismo que trabajaba para Paulina Rubio.

“Ahí le conté al productor, me hizo la de ‘Hey Güera’, a ella le puso ‘ese hombre no se toca’ o algo así. Era el mismo productor (de las dos), fíjate que copiona , donde yo iba, ella venía no sé por qué siempre lo hacía. Sí, lo mandé a volar”, anotó.

Alejandra Guzmán contó cómo se siente pese a los problemas que hay en su familia. (Foto: Instagram @laguzmanmx).

¿QUÉ OCURRIÓ CON ALEJANDRA GUZMÁN Y PAULINA RUBIO LUEGO DE ESTE HECHO?

Pasaron algunos años de ocurrido este hecho y según Guzmán dijo que ha tenido contacto tanto con Rubín y Rubio.

“Sí lo he visto (a Erik), lo saludo y me da mucho gusto que esté bien; ahora que está con Andrea lo respeto mucho y sus hijas están hermosas, pero lo veo diferente. Con Paulina trabajé en un video , íbamos a hacer un proyecto, pero ya no salió por la pandemia y otras cosas”, sentenció.