La muerte de Vicente Fernández, ocurrida el domingo 12 de diciembre de 2021, ha conmocionado al mundo de habla hispana. Con más de cinco décadas de trayectoria artística, el ‘charro de Huentitán’ se convirtió en una de las figuras más importantes de la escena musical con miles de seguidores que hoy lloran su partida.

La familia de Vicente Fernández está atravesando por el momento más difícil que han vivido como dinastía. La partida del cantante mexicano ha dejado un vació muy grande en su núcleo familia, pero todos están manteniendo la calma frente al dolor. Lo cierto es que la unión se mantiene más firme que nunca dentro del círculo más íntimo del ídolo mexicano.

Sin duda, los ojos de los medios de comunicación están puesto sobre la familia de Vicente Fernández: su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, “Cuquita”, y sus tres hijos: Vicente, Gerardo y Alejandro, a ellos se le suma Alejandra, hija adoptiva de la pareja. ¿Quién es ella? Aquí te lo contamos.

¿QUIÉN ES ALEJANDRA, LA HIJA ADOPTIVA DE VICENTE FERNÁNDEZ?

Vicente Fernández se casó con María del Refugio Abarca Villaseñor, “Cuquita”, en 1963. La pareja tuvo 4 hijos, todos dentro del matrimonio: Vicente Fernández Jr., Gerardo Fernández, Alejandro Fernández y Alejandra Fernández, la última fue adoptada cuando apenas había nacido.

Alejandra Fernández es la cuarta hija de Vicente Fernández y Doña Cuquita. Ella fue adoptada por la pareja cuando tenía pocos días de nacida. Creció junto a sus hermanos pero, a diferencia de ellos, a la joven no le gusta formar parte del mundo del espectáculo por lo que se mantiene alejada. Según reporta la prensa mexicana, ella se dedica a la industria de la moda y no tiene hijos.

Según Publimetro, Alejandra Fernández es hija de una hermana de la esposa del cantante. Al no tener hijas, la pareja adoptó a la pequeña como una integrante de la dinastía Fernández. Ella creció junto a sus tres famosos hermanos.

“Alejandra es hija de Gloria, una hermana de mi mujer. La historia de Alejandra, tenía, no sé, 40 días de nacida, entonces fue un día de mi cumpleaños y yo vivía en Guadalajara, y me dejó a la niña”, contó el ídolo mexicano en una entrevista realizada tiempo atrás.

“Y la dejó y jugué con ella hasta que le dio sueño. Luego la metí a la cuna y le dije ‘ya duérmete’ y se durmió. Con eso me ganaron”, reveló el cantante sobre cómo llegó Alejandra a su vida.

Vicente Fernández también relató que cuando Alejandra tenía cuatro años su madre biológica intentó regresar a la vida de la pequeña. En ese momento Vicente y Alejandra sufrieron, por lo que su cuñada decidió que la pequeña debía permanecer bajo el cuidado de los Fernández.

“Mis cuñadas son como mis hermanas, entonces me vio sufrir tanto que me la volvió a traer y me dijo que me la quedara”, agregó Vicente.

La familia de Vicente Fernández ha sido muy mediática. Desde su música hasta todas sus polémicas siempre han dado de qué hablar. A diferencia de sus hermanos, Alejandra es quien más alejada de los reflectores y conflictos familiares públicos ha estado.

Sobre el perfil bajo que tiene Alejandra en el mundo de la farándula, “El Charro de Huentitán” dijo que eso era bueno y que prefería que no la vieran solo como ‘la hija de Vicente Fernández’.

“Le dije que se fijara bien porque yo no quería que se casaran con la hija de Vicente Fernández, quería que se casaran con Alejandra Fernández. Le dije: ‘yo prefiero verte viuda que mal casada’”, contó en una entrevista a los medios mexicanos.

También se sabe que Alejandra y Vicente tenían una relacion muy cercana. En mayo del 2014, el ídolo mexicano se mostró muy feliz de acompañar a su hija en el altar. Durante, el evento dio entrevistas a varios medios en los que se dijo estar muy contento por su pequeña Alejandra.

“Me da gusto ver a mi hija después de dos años de novios, verla feliz. Nos quedamos solos, pero los llevamos en el corazón. Le pedimos a Dios que le vaya bonito. Que se porte bien como su madre, para que tenga un matrimonio duradero. Le regalé la fiesta, es la chiquita y le doy todo lo que quiera. Para eso trabajé, para mis hijos”, declaró a la prensa.

Alejandra Fernández es muy reservada y mantiene un perfil bajo a comparación de sus otros tres hermanos. Según reporta la prensa mexicana, la hija de Vicente Fernández es fanática de los eventos de moda. Actualmente se encuentra trabajando en un proyecto de diseño de bolsas mexicanas.