Cuando Alejandra Espinoza aparece conduciendo “Nuestra Belleza Latina” en Univisión, nadie podría imaginarse que pasa por un problema hormonal que le afecta en su día a día. La celebridad hace poco hizo una transmisión en su página de Facebook en donde brindó detalles de la enfermedad que padece y la difícil situación que atraviesa.

Entre los principales síntomas que padece la famosa presentadora de televisión se encuentran sudoraciones, caída del cabello, dolores de cabeza y hasta cierto cambio en el tono de su voz. Todo esto debido a un problema hormonal en su cuerpo que le trae muchos problemas en su calidad de vida.

“Resulta que tengo ya tiempito batallando con este problema, es un problema hormonal, retención de líquidos pero cañona. O sea puedo subir 10, 11, 12 libras […], estoy así como una semana al mes más o menos. Ahorita estoy en esa y las 10, 11, 12 libras dan igual, el problema es la incomodidad”, reconoció la actriz mexicana.

EL PROBLEMA HORMONAL DE ALEJANDRA ESPINOZA

La estrella de la televisión, Alejandra Espinoza, mostró preocupación por su estado de salud, puesto que pareciera como si tuviera 3 o 4 meses de embarazo. “Yo sé que ustedes pueden pensar que esto no es mucho, pero para mí sí lo es, o sea ya parece que tengo como unos 3, 4 meses de embarazo y no es tanto el que subas de peso, es la incomodidad que uno siente”, agrega.

Entre los principales síntomas que tiene la intérprete, explica: “Yo de verdad hay veces que me levanto en la madrugada y puedo quitarme la camisa y casi que exprimirla y estoy sudada, mojada que tengo que cambiar sábanas y todo el rollo. [También] dolores de cabeza, o sea los dolores de cabeza que me dan son horribles. Es normal que se te caiga el cabello, o sea a todas se nos cae el cabello, pero en cantidades muy grandes eso no es normal y se tiene que tratar y a veces son problemas hormonales que tenemos que no sabemos; eso entre un montón de cosas sinceramente”.

“Incluso a veces me dicen que tengo la voz ronca pues el cambio de voz también es un problema hormonal”, detalla la conductora del reality show.

¿QUÉ TRATAMIENTO SEGUIRÁ ALEJANDRA ESPINOZA PARA SU PROBLEMA HORMONAL?

Para poder ponerle fin a su problema, la presentadora ya se puso en manos de un especialista y en las próximas semanas sabrá que es lo que tiene exactamente y así poder empezar con un tratamiento.

“En unas cuantas semanitas les voy a contar exactamente lo que es cuando ya me haya hecho los exámenes de sangre y les voy a contar porque yo creo que muchas mujeres pasamos por eso y ni sabemos. Por ahora [el médico] me dijo que tengo que alimentarme superbién [y] tratar de llevar así como una vida saludable y balanceada”, puntualizó Espinoza.