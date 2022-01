Alejandra Espinoza ha sido la elegida para protagonizar la telenovela “Corazón Guerrero”, producida por Salvador Mejía. Esta nueva producción marcará su debut como protagonista de un melodrama en Televisa, algo que ha llenado de emoción y alegría a la actriz mexicana.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2007 inició las grabaciones de la ficción el lunes 17 de enero en Xochimilco, Ciudad de México. Entre emocionada y nerviosa, Alejandra pudo adentrarse por primera vez en la piel de Mariluz, personaje que interpreta en esta producción y para el que llevaba preparándose desde hace meses.

La elección de Alejandra Espinoza como protagonista de la nueva telenovela de Televisa, “Corazón guerrero”, ha dado mucho de qué hablar en México debido a que la conductora no es un rostro muy conocido en el país. Ante los cuestionamientos, el productor Salvador Mejía ha salido a explicar por qué eligió a la reina de belleza para el papel principal de esta historia.

MÁS INFORMACIÓN: La historia detrás del debut de Alejandra Espinoza como actriz de Televisa

Alejandra Espinoza ganó el 2007 el concurso de belleza del programa de telerrealidad de Univision Nuestra Belleza Latina (Foto: Alejandra Espinoza/ Instagram)

¿POR QUÉ ALEJANDRA ESPINOZA FUE ELEGIDA PROTAGONISTA DE “CORAZÓN GUERRERO”?

En el programa radial “Fórmula Espectacular” (Grupo Fórmula) que conduce la periodista mexicana Flor Rubio, el productor Salvador Mejía reveló por qué eligió a Alejandra Espinoza Espinoza como protagonista de la nueva telenovela de Televisa, “Corazón guerrero”, pese a que la conductora no es muy conocida en México.

Salvador Mejía explicó que eligió a Alejandra Espinoza Espinoza como protagonista de “Corazón guerrero” porque “ella es muy camaleónica”. El productor de telenovelas señaló que vio varias películas en las que trabajó la actriz y se dio cuenta que ella tiene el perfil que requiere el personaje de esta nueva producción de Televisa.

“Yo siempre estoy buscando cuando hay lanzamiento –porque eso sí me pidió la empresa: lanzamientos– en el CEA (Centro de Educación Artística de Televisa). Alejandra no es del CEA, pero es una figura de Univision de Nuestra Belleza Latina.

“Yo la vi en varias películas antes de tomar la decisión [y] le vi el perfil que requiere el personaje porque ella es muy camaleónica”, comenzó explicando el productor de “Corazón guerrero”.

Salvador Mejía, quien ha producido exitosos melodramas de Televisa como “La madrastra”, “Fuego en la sangre” y “Triunfo del amor”, explicó que en cada una de sus telenovelas él busca darle la oportunidad a alguien que esté en “lanzamiento” y ese fue otro factor por el que eligió a Alejandra Espinoza

“Es un personaje virginal, es angelical, es empoderada, necesito que tenga esa personalidad, como en su momento tuve a Livia Brito o a Susana González en Entre el amor y el odio a Aracely Arámbula en Abrázame muy fuerte… porque justamente lo mismo me preguntaban los de Univision. Yo estoy buscando al personaje”, aseguró.

El productor reconoció que contempló a “varias chicas” para protagonizar la telenovela “Corazón guerrero”, pero para él Alejandra Espinoza cumplía con todos los requisitos para darle vida al personaje protagónico de la telenovela.

“La verdad la que más me dio el personaje fue ella. Entonces siempre me voy con la corazonada y con la experiencia de 20 novelas propias […] y la verdad es que me ha funcionado”, agregó Mejía.

Alejandra Espinoza es la protagonista de la telenovela de Televisa, “Corazón Guerrero”, producción en la se rodeará de galanes como Gonzalo García Vivanco, Rodrigo Guirao y Christian de la Campa.

Además, el elenco de “Corazón Guerrero” lo conformarán reconocidas actrices y actores como Ana Martín, Gaby Spanic, Natalia Esperón, Altair Jarabo, Rodrigo Guirao, Christian de la Campa, Oka Giner, Josh Gutiérrez y René Casados, entre otros.