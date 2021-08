A sus 37 años el actor cubano Alberto Guerra se ha convertido en uno de los artistas que ha sabido destacar en el mundo de la actuación por su talento, más que por su físico, como él mismo lo ha resaltado. Reside en México desde hace muchos años y ha participado en varias producciones que han tenido gran respaldo por la teleaudiencia.

El actor ha participado en “La Jauría”, “Ingobernable”, “El señor de los cielos” y la “Historia de un crimen: Colosio”, donde ha demostrado sus grandes dotes para la actuación ganándose el reconocimiento de sus miles de seguidores y fanáticos que se ven reflejados en sus redes sociales como Instagram.

¿QUIÉN ES ALBERTO GUERRA RAMOS?

El actor nació en Cuba el 5 de diciembre de 1982 y desde temprana edad demostró que tenía talento para la actuación y poco a poco construyó esto en una carrera profesional de la que disfruta actualmente.

Tiene una hija llamada Penélope y en enero del 2017 nació su segunda hija Lúa. Esta última niña es fruto de su relación con Zuria Vega. Dos años después nació su segundo hijo con Vega.

Inició su carrera de actor en la cadena televisiva Telemundo en la serie “Vale todo” y luego se integraría a las filas de Tv Azteca. Así empezaría su participación en distintas producciones y también en un reality llamado La Isla: El reality (2013).

ACTORES: LAS PREFERENCIAS DE LAS CASAS TELEVISIVAS

Según informó Infobae, actualmente, algunas televisoras prefieren a actores que tengan un mejor reconocimiento en las distintas redes sociales en lugar de tener el talento adecuado para participar en producciones audiovisuales. Sin embargo, esta situación no preocupa del todo al actor Alberto Guerra, quien se pronunció al respecto para Infobae México.

“Estoy de acuerdo que, hoy por hoy es muy importante, las redes sociales y la difusión que pueden tener, pero también es real que siempre ha existido cierto tipo de trabajos y productos donde sí es necesario tener un talento particular”, manifestó.

Asimismo, precisó que uno como actor va decidiendo hacia a donde va su carrera. “Sí creo que afortunadamente sigue habiendo un espacio donde es importante hacer un buen casting, que sea natural, orgánico y que, respaldando esa idea, los seguidores nunca le van a ganar al talento”, anotó.

CUANDO ALBERTO GUERRA CONSIGUIÓ TRABAJO PERO CON UNA CONDICIÓN

A pesar de mostrar su talento para la actuación, Alberto Guerra, reconoció que si bien no tiene un rostro similar a otros actores, pero que con su labor frente a las cámaras y los reflectores ha sabido ubicarse en diversas telenovelas y series.

“Mi nariz es delgadita y sólo tiene un defecto que es, que se mira nomás”, dice entre bromas, mientras indica que hay una mala fijación de la televisión que califica a los galanes como hombres rubios con rasgos femeninos, dejando atrás la agradable dureza varonil de un hombre fuera de estereotipos.

Fue allí cuando relató que en alguna ocasión le ofrecieron trabajo pero con una condición.

“Mira, te voy a ser honesto, realmente mi nariz para nada me causa un problema, lamentablemente sí, hace como quince años, hubo algún productor que me ofreció trabajo con la condición de que me operara la nariz, pero, pues obviamente no pasó. Yo no iba a hacer eso”, precisó.

Pero no todo quedó allí porque Guerra si tuvo una repuesta para ello. “Lo que le dije realmente no te lo puedo decir, bueno, sí. Si puedo, le llegue a decir que fuera a *** a su madre, así, tal cual. Porque eso no se hace”.

El actor dice que no cree en las cirugías y está a gusto con la madurez que viene adquiriendo. “De hecho me gustan las arrugas, la expresión natural de la cara. Hasta el momento no me hecho nada, pero te aseguro que con el tiempo tampoco me lo haría”, sentenció.