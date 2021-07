Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación el 12 de marzo de 2020, tras más de cinco años de estar juntos. Los actores protagonizaron una historia de amor de película y formaron un hogar convirtiéndose en padres de la pequeña Kailani. Su matrimonio era considerado uno de los más sólidos de México, por lo que su ruptura sorprendió a sus seguidores y al medio artístico.

Si bien su romance llegó a su fin, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann mantienen una relación cordial de amigos. Los artistas decidieron separarse en buenos términos pues tienen una hija en común que los une. Ahora que cada uno sigue su vida por separado, los actores son libres para darse otra oportunidad en el amor.

Y así lo ha hecho el protagonista de “El Chema”, quien se ha mostrado enamorado de su nueva pareja Paulina Burrola. Sin embargo, Aislinn Derbez se ha tomado su tiempo para afrontar su divorcio y cerrar este capítulo difícil en su vida. La actriz ha abierto su corazón y confesó por todo lo que ha atravesado tras ponerle fin a su matrimonio.

Si bien su romance llegó a su fin, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann mantienen una relación cordial de amigos. (Foto: Aislinn Derbez/ Instagram)

AISLINN DERBEZ: LA MALDICIÓN FAMILIAR QUE NO PUDO ROMPER TRAS DIVORCIARSE DE MAURICIO OCHMANN

Durante su participación en el podcast “Se regalan dudas”, Aislinn Derbez habló sobre su separación con Mauricio Ochmann. La hija de Eugenio Derbez confesó que el proceso de divorcio no fue fácil y que la ruptura con el papá de su hija Kailani le dejó el corazón roto.

Aislinn Derbez contó que ha estado trabajando desde muy joven en ella misma por lo que sintió que podía enfrentar cualquier cosa que la vida le pusiera por delante. Sin embargo, su divorcio llegó para mover toda su realidad y estabilidad.

“Conozco al amor de mi vida, en ese momento, con quien me caso y todo, digo: ‘¡Ya la hice! Ya, se arregló todo, fui a terapia, estoy perfecta, ya no me tengo que preocupar de nada, porque ya entendí todo, estoy formando una familia que siempre quise, aquí me quedo, aquí le echo ganas, aquí me entrego al 100%, me sacrifico de todo por esta situación, me sacrifico por mi familia”, contó en el episodio titulado “Conectar con quién realmente eres”.

La hija de Eugenio Derbez confesó que la ruptura con Mauricio Ochmann le dejó el corazón roto. (Foto: Aislinn Derbez/ Instagram)

Cuando Aislinn pensó que había conseguido su sueño en el terreno personal, vino la separación de golpe: “De repente, otra vez la vida llega y te da unos y te dice: ‘Pues así tampoco es, ahí tampoco es’ y toca romper todo aquello que vienes cargando de tu linaje, de tus ancestros, de todas las mujeres que creyeron que sacrificarse por la familia era lo correcto”, contó.

Aislinn reconoció que su matrimonio con Mauricio Ochmann tuvo un significado especial para ella ya que le pondría fin a un patrón familiar. Las mujeres de su vida, su mamá y abuela, habían fracasado con sus respectivos matrimonios por lo que ella terminaría con “esa maldición” y se convertiría en la “salvadora”.

“Yo pensé que a mí me tocaba, porque, como mis papás no funcionaron, mi abuela tampoco funcionaba con la pareja, yo dije: ‘Pues voy a ser yo quien rompa ese patrón. Yo voy a ser la salvadora que se va a casar hasta viejita y ahí va a quedar y yo les voy a demostrar que sí se puede’ y no, te tocan siempre en la vida cosas que para nada te esperas”, comentó.

Lo cierto es que la ruptura golpeó emocionalmente a Aislinn, quien reconoció que ha tenido que trabajar sobre la confianza en sí misma y con los demás. Según la revista “Hola” México, la actriz también contó que es difícil volver a abrir su corazón en el amor tras esta desilusión.

“Es una parte con la que estoy lidiando ahorita en terapia; yo que me divorcié hace como año y medio, volverte a abrir al amor está cañón, después de haber vivido esa decepción, desilusión tan fuerte, de que todas tus expectativas se fueron al piso, con el corazón completamente destrozado, claro que te quedas con unos traumas muy fuertes, como un Grinch del amor dices: ‘Ya no creo en nada, nada me funciona, todo es una mentira’ y es volver a abrirte a esto”, explicó.