Mientras todos creían que Connor Swindells y Aimee Lou Wood seguían juntos, las declaraciones de la actriz de “Sex Education” darían por terminada esa ilusión. Fue durante la presentación de la última temporada del programa que Lou Wood dio a conocer su ruptura con el también modelo británico, dejando sorprendido a más de un fanático de la comedia dramática.

Como se recuerda, en “Sex Education” los artistas interpretan a Adam Groff y Aimee Gibbs, dos personajes que en un momento de la trama mantienen una relación. El buen trabajo de los actores fue reconocido rápidamente por los espectadores, quienes disfrutaron saber que el romance en la ficción traspasó las pantallas.

Si bien las estrellas británicas no están juntas desde hace más de un año, todo parece indicar que el cariño sigue latente. A continuación, conoce todos los detalles sobre su relación y posterior ruptura.

¿CÓMO SE CONOCIERON CONNOR SWINDELLS Y AIMEE LOU WOOD?

Los actores se conocieron en el set de “Sex Education”, durante las grabaciones de la primera temporada en 2018. De acuerdo a las declaraciones de Swindells al medio Telegraph, la relación inició después de finalizar su trabajo en el programa. El noviazgo de los jóvenes artistas se caracterizó por mantener un perfil bajo, aunque en diversas oportunidades asistieron juntos a eventos sociales.

¿POR QUÉ TERMINARON LA RELACIÓN?

Si bien parecían mantener un noviazgo estable, la propia Aimee se encargó de comunicar a la audiencia que no continúa más en una relación con su colega:

“Estuvimos un rato separados y nos dimos cuenta que la relación no estaba yendo a ninguna parte para ninguno de los dos. Todavía nos amamos y nos queremos, fue una ruptura buena, no una dramática”.

Según lo declarado por Lou Wood a la revista Grazia, la pareja estaría distanciada desde mediados de 2020, mientras durante las grabaciones de la tercera temporada del show.

Connor Swindells y Aimee Lou Wood en la alfombra roja de una premiación (Foto: Getty Images)

AIMEE HABLA SOBRE SUS EMOCIONES

La actriz británica también habló sobre sus emociones tras la ruptura, dando a conocer que el inicio no le fue fácil, hasta que descubrió una faceta de sí misma que le resultó interesante de explorar:

“Sentí como si un muro se desbordara, luego, de repente, me empezó a doler, pero necesitaba enfrentarlo, porque me había vuelto un poco insensible y era agradable sentir de repente todo de nuevo”.

Así también, habló sobre la importancia de estar solo y mantenerse fiel a uno mismo: “Cuando estoy en una relación, me resulta difícil mantener el sentido de quién soy. Soy independiente, pero también maleable. Me pueden apartar de mí misma con bastante facilidad, me traiciono y comprometo mi integridad para mantener feliz a otra persona”.