Las fortunas que lograron algunos artistas a lo largo de los años, en base a su trabajo y dedicación, han hecho de que puedan darle una vida llena de comodidades a sus familiares y seres queridos.

Sin embargo, ese dinero podría convertirse en un verdadero dolor de cabeza para quienes los poseen, pues en lugar de ayudar a los que más aman, podría generar conflictos que los terminarían separando definitivamente.

Incluso se han presentado casos en los que, de un momento a otro, los poseedores de esas riquezas deciden dejar de lado a sus herederos por diversos motivos. A continuación, te damos a conocer qué famosos desheredarán a sus hijos, la lista fue armada por El Heraldo de México.

VICENTE FERNÁNDEZ

Vicente Fernández sacó de testamento a Alejandro Fernández. (Foto: Mauricio Duenas / AFP)

La razón por la que Vicente Fernández decidió dejar fuera de su testamento a su hijo Alejandro Fernández es por los escándalos en las que ha estado inmerso, así como el estilo de vida que ha adoptado.

Aunque el motivo más fuerte sería la decisión de ‘El Potrillo’ de cambiar de género musical; es decir, dejar de lado la tradición familiar de cantar rancheras para adentrarse en un género más juvenil como el pop. Si bien, esto le fue informado en 2004 a ‘Chente’, quien decidió dejar su orgullo y apoyarlo por ser su hijo; a pesar de su cariño, el intérprete de “Celos” lo habría dejado afuera de su testamento.

EUGENIO DERBEZ

Eugenio Derbez no dejará herencia a nadie. (Foto: Chris Delmas / AFP)

El comediante Eugenio Derbez dio a conocer que desheredará a sus cuatro hijos porque busca inculcarles amor por el trabajo y no por el dinero. Para él, la unión familiar entre todos es lo primordial.

Dijo que su decisión la tomó porque su madre le enseñó que los logros económicos deben ganarse con esfuerzo propio, por lo que sus descendientes deben buscar generar sus ingresos y no esperar de otros.

ANDRÉS GARCÍA

Andrés García quitó de su testamento a uno de sus hijos. (Foto: Captura Telemundo)

Si bien, el actor Andrés García dejará su herencia a sus hijos y a su gran amigo Roberto Palazuelos, dio a conocer que sacará de su testamento a su hija Andrea García.

La decisión de desheredarla es porque hace tiempo, la también actriz y presentadora no tiene contacto ni con él ni con su madre. En ‘El minuto que cambió mi destino’ contó que hace mucho no tiene contacto con ella. “La vi cuando estábamos trabajando los dos en Estrella TV, el programa que yo tenía en Estados Unidos; luego ella hizo su propia vida, de hecho, no le habla ni a su mamá. Ella decidió hacer sus amistades y como que adopto una familia de otra señora”.

SILVIA PINAL

Silvia Pinal no tiene una buena relación con una de sus hijas. (Foto: Luis Acosta / AFP)

Silvia Pinal también dio a conocer la decisión que tomará en base a su herencia. Según la actriz, al ver los problemas generados en la familia de José José y Juan Gabriel tras su muerte, prefiere evitar malentendidos.

Es decir, ella dejaría fuera de su testamento a su hija Alejandra Guzmán, con quien no tiene una buena relación.

VERÓNICA CASTRO

Verónica Castro tiene un sólo hijo. (Foto: @vrocastroficial)

Hace poco se conoció que la actriz de Verónica Castro decidió reacomodar su herencia, algo que ha llamado la atención, toda vez que ella tiene sólo un hijo.

De ser así, la también cantante y presentadora de televisión dejaría a un lado al cantante Cristian Castro, fruto de su romance con Manuel ‘El loco’ Valdés.