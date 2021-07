Adamari López es una bella mujer por donde la mires. Guapa, carismática y empoderada, pero la actriz y conductora tiene una debilidad como toda mortal: no le gusta una parte de su cuerpo.

La boricua confesó que hace unos días, cuando hacia una historia de Instagram, se percató hubo algo que le llamó la atención y que no pasó desapercibido por los seguidores. En el video se le ve recibiendo su tratamiento de reducción, como parte de sus proceso para bajar de peso y tener una vida sana, pero hubo unos destellos que llamaron la atención.

La actriz, en un momento del video se le vio asombrada, pues se dio cuenta que se le notaba que tenía las raíces de su cabello llenas de canas, así como una que otra arruga en su rostro.

¿QUÉ NO LE GUSTA DE SU CUERPO DE ADAMARI LÓPEZ?

A raíz del video en que se le ve con sus canas, fiel a su estilo y con total sinceridad, la boricua decidió mostrar qué tiene que hacer cada cierto tiempo para disimular eso que si bien no es nada del otro mundo, a sus 50 años, reconoce que cada vez tiene más y le gustan menos. Son un “tormento”, dice.

“Estos destellos de luz no me dejaban vivir porque ellos quieren salir con más frecuencia de lo que a mí me gustaría que salieran”, empieza en el video junto a su estilista.

Se trata de las canas, o como su estilita las define, destellos de luz. “Me tienen loca”, expresó con sentido de humor. “Yo no sé a ustedes, pero a mí me molestan bastante”, prosiguió divertida mientras se las tapaban.

“Él está atacando bastante de los destellos de luz”, dijo entre risas junto a su peluquero de confianza. “Yo he estado buscando soluciones e ideas para ver si más adelante puedo hacerme algún cambio de look, de un poquito de color o de destellos”, explicó la conductora del matutino “Hoy”.

La mamá de Alaïa promete dar sorpresas. “Es momento de hacer un cambio”, concluyó. Y ¡acepta ideas de sus seguidores!