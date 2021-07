Días atrás se especuló que la actriz Adamari López estaría a un paso de la reconciliación con su esposo Toni Costa debido a las recientes historias en redes sociales (Instagram) en la que ambos son protagonistas. Recientemente la pareja se ha dejado ver junto a su hija Alaïa disfrutando de sus vacaciones en playas de Italia y acompañados por algunos familiares cercanos.

El bailarín español compartió en su facebook un video donde se aprecia a Adamari López quien lo acompaña en ese viaje. Las vacaciones son familiares, pues, también se ha sumado el hermano de López y otras allegados.

“¡Esto es una maravilla! Viajé a Capri en familia, pasamos un día espectacular rodeando la isla y entrando a la famosa cueva ‘grotta azzurra’. Memorias en familia y recuerdos para toda la vida”, publicó Costa en la red social.

En el video se puede apreciar como Costa y Adamari, además de su hermano y la niña ingresan a la Gruta Azul, que no es otra cosa que una cueva marina con aperturas parcialmente sumergidas en el océano y que es algo complicado ingresar. Todo un gran destino turístico.

MOMENTOS ESPECIALES

Para alegría de muchos de los seguidores de la actriz Adamari López, quienes desean verla nuevamente junto a Toni Costa, se han revelado más pistas de que esto ya sería una realidad, pues, en una reciente entrevista con People en Español el bailarían dio detalles de su viaje familiar.

“Haremos un viaje todos junto (con) la familia de Adamari (a) un destino muy bonito que nunca hemos visitado. Estoy seguro que haremos de ese viaje un momento (especial y será) una experiencia muy positiva para todos”, mencionó Costa.

HISTORIAS

Estas vacaciones de la familia Costa López han quedado retratadas en las historias de Instagram que postea constantemente el bailarín y donde se observa a su hija Alaïa y, en algunas ocasiones a la actriz.

Precisamente, fue en una historia del 29 de junio donde se oyó la voz de la niña cuando dijo “mamá”, por lo que los seguidores y fanáticos consideraron que la actriz estaba junto a ellos pero ella no fue vista. Sin embargo, al día siguiente mediante un video que publicó el bailarín donde mostraba las hermosas playas de Capri a bordo de un yate se pudo ver a Adamari sentada frente a él.

¿POR QUÉ SE SEPARARON?

Una de las versiones que se conoció respecto a la ruptura de la pareja fue que Costa habría engañado a la actriz; no obstante, el propio bailarín negó este hecho durante una entrevista con el programa Chisme en vivo.

“Nosotros no tenemos que decir nada porque todo es mentira. Y ahí está lo que las personas llevan en su corazón hacia nosotros y nosotros siempre abiertos a poder hablar, como siempre lo hemos hecho, pero no podemos tolerar las mentiras que se hacen porque no son justas”, manifestó.