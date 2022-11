El actor asiático Oh Young Soo, una de las estrellas principales del Juego del Calamar, ha sido acusado de mala conducta sexual y acoso. Gracias a la serie de Netflix, el actor pudo ser conocido por el ámbito internacional.

Según la fuente Korea JoongAng Daily, el actor fue acusado por la sección de Seongnam de la fiscalía del distrito de Suwon de haber hecho “tocamientos indebidos” a una mujer que no identificada en 2017. Durante la investigación Young Soo negó todas las acusaciones dirigidas contra él. “Solo le cogí la mano para guiarla por el lago. Me disculpé porque dijo que no haría un escándalo al respecto, pero eso no significa que admita los cargos”. La fiscalía declaró que obtuvo pruebas de acoso contra la víctima y que el caso se llevaría a juicio.

El caso, según el informe, fue presentado a autoridades a finales del 2021 sin presentarse cargos. Tras la apelación de la víctima, las acusaciones fueron investigadas de nuevo. Todavía no se sabe si el actor comparecerá ante el tribunal, y si fuera así, cuándo sería el juicio.

Oh Young Soo es un actor reconocido en Corea del Sur, sobre todo por su trabajo en el teatro. Ha aparecido en series y películas como The Great Queen Seondeok (2009), A Little Monk (2002) y Primavera, verano, otoño, invierno… y primavera (2003). Pero su papel más popular es el del Jugador nº 1/Oh Il-Nam, en la serie de Netflix, El Juego del Calamar. Por ello ganó un Globo de Oro.