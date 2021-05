Si alguien sabe llamar la atención, sin duda es Jacky Ramírez. En la octava temporada de “Acapulco Shore”, ha protagonizado peleas, críticas y ha cosechado rivales, sobre Nasha e Isa, con quienes se ha ido hasta los golpes.

La nueva participante no fue bien recibida por los seguidores del reality, pues desde el capítulo uno la acusan de imitar a Manelyk González e, incluso, de querer “quitarle el trono”.

Jacky Ramírez es poco modesta, pues le encanta presumir de su cuerpo y lo considera perfecto; y tampoco tiene reparos en decir que salía con hombre mayores para que fueran sus ‘Sugar daddy’, pues no le gustaba trabajar, así se desprende del casting con el que consiguió sumarse a la producción de MTV.

“Tengo bonito cuerpo, tengo bonita cara, mi cabello pues igual está precioso, tengo una forma de ser perfecta y pues ya: ser más perra que ellas”, dijo la joven, quien también ya era conocida por participar en el programa de Enamorándonos transmitido por TV Azteca.

La joven contó que es Guadalajara, vivió muchos años en la Ciudad de México, pero como su familia actualmente reside en Querétaro, ella también reside ahí.

“Mi infancia fue muy tranquila, muy estricta y mi adolescencia me llevó a los excesos (...) era mi cumpleaños y mi mamá dos días después me dijo: “tienes trabajo en Cancún en el gobierno, consigue donde vivir” y yo así de ¿qué?, quién dijo que yo me quiero ir a Cancún a trabajar aparte”, destacó Jacky Ramírez.

El motivo por el que su mamá tomó la decisión de mandarla lejos fue porque ella se la pasaba de fiesta y “no hacía nada”. Jacky estuvo trabajando un tiempo allá y estudió, pero no terminó la carrera. Luego regresó a Ciudad de México dónde estudió turismo.

“Aquí en México estudié turismo y sí la terminé, pero pues dije no voy a vivir de eso. Allá intenté estudiar psicología, pero tampoco iba a vivir de eso y dije estoy loca, con esto voy a quedar más loca y bye, dejé la universidad. No le dije a mi mamá como hasta los tres meses porque ella me mandaba dinero para pagar la escuela”, dijo.

¿QUIÉN ES EL SUGAR DADDY DE JACKY RAMÍREZ?

También recordó que el dinero que le enviaba su mamá lo utilizaba para la renta, porque había renunciado a su trabajo porque no le gustaba ser “godín” y, posteriormente, conoció a un señor que le ofreció trabajo como gerente y le dio casa con piscina, choferes y otras comodidades.

“Encontré a un señor que me dijo que trabajara para él, pero yo le dije que no sabía hacer nada. ‘No te preocupes, vas a ser gerente’. Me pagan súper bien, me dieron donde vivir, tenía choferes, tenía casa con alberca, o sea, tenía todo. Se convirtió en mi sugar”, aseguró la joven, quien subrayó que siempre se sale con la suya. Tampoco tuvo reparos para comentar que era casado, pero no reveló su identidad.

“La verdad que soy afortunada, tengo pompis, tengo bubis, no son las más grandes ni las más firmes del mundo pero tengo buen cuerpo 100% natural, no me siento mal (..) creo que eso marca una diferencia con los shores, no van a querer llevar a una novia que parece teibolera a su casa” concluyó Jacky, al asegura que la gente se siente intimidada con su presencia.