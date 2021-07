La pareja más famosa de Acapulco Shore, Manelyk y Jawy, se habría separado luego de dos años de estar juntos. Así lo señalan los rumores que han circulado en internet durante la última semana, luego de que ambos publicaron en sus redes sociales una serie de mensajes en los que han hecho suponer que su historia de amor llegó a su fin.

Manelyk y Jawy se conocieron en Acapulco Shore y fueron pareja durante las primeras temporadas, luego terminaron y volvieron en 2019. Posteriormente se comprometieron este 2021 en una fiesta privada en compañía de sus amigos shore.

Fue durante el “Mane Fest 2021″, que se llevó a cabo en un hotel colombiano, que la pareja se comprometió y simuló lo que sería su boda. Aunque en ese momento todo parecía estar bien entre ellos, todo parece indicar que Manelyk y Jawy se habrían separado y sus seguidores se preguntan qué pasó entre la pareja, una de las más queridas de redes sociales. Aquí te lo contamos.

MANE Y JAWY, ¿SE SEPARARON?

Las especulaciones de su rompimiento iniciaron después de que Jawy comenzó a escribir una serie de tuits en los que señalaba que se encuentra pasando por uno de los momentos más dolorosos de su vida.

“Yo quería pero no se pudo y hay ciertas cosas importantes de la vida que no basta con que tú las quieras… Confío en la guía de Dios, confío en que todo ahí dentro se repare. Recuerda que aquí seguiré para cuándo eso suceda porque SUCEDERÁ… Para mi más grande amor”, escribió en su cuenta de Twitter.

Aunque inicialmente los fanáticos sospecharon que la publicación podría ser parte de una canción como en otras ocasiones, Jawy descartó esta posibilidad cuando le respondió a una usuaria de Twitter que jamás existirá una canción que exprese el dolor más grande que ha sentido.

“No existe, no ha existido ni existirá nunca alguna canción con la que valga la pena jugar con el dolor más grande que he sentido. Estaré fuera de redes por algunos días… Los Amo y se que me apoyan así que de una vez muchas gracias!”, respondió el reguetonero.

Ante este comentario, los fanáticos de la pareja comenzaron a hablar de la ruptura y las posibles razones que habría ocasionado que Manelyk y Jawy siguieran sus caminos por separados.

Por su parte, Manelyk habría confirmado el rompimiento de la pareja con una tajante publicación: “Terminar una relación es como una lipo. Duele, te arrepientes, pero en 3 meses te verás fabulosa”, escribió.

Tras los cuestionamientos de sus seguidores en redes sociales, Jawy decidió romper el silencio y responder a los fans de Acapulco Shore las dudas sobre la ruptura y los motivos que lo llevaron a separarse de Manelyk.

A través de sus historias de Instagram, Jawy decidió poner fin a los rumores y confirmar que él y Mane se separaron. Asimismo, negó que hayan terminado por una infidelidad o por querer buscar fama.

El reguetonero explicó que la ruptura va mucho más allá de esas situaciones y que él está dándole su espacio a Manelyk, pues ella necesita sanar algunas cosas. Además, dijo que él seguirá aferrado a que la relación con Mane funcione debido al gran amor que se tienen. Esto evidencia que sería la participante de Acapulco Shore la que habría terminado la relación.