“Acapulco Shore”, uno de los realitys más polémicos de MTV Latinoamérica, estrenará su octava temporada este martes 27 de abril. En esta edición habrá nuevos integrantes, mucha polémica y, por supuesto, mucha fiesta.

La temporada 8 de “Acapulco Shore” no contará con la participación de algunos de sus integrantes más polémicos que se han convertido en referentes de este exitoso programa como Manelyk, Jawy, Fernando Caballero y “El Potro”, por mencionar algunos. Sin embargo, se confirmó que Karime Pindter será la única integrante original del reality show en esta nueva entrega.

Debido a las condiciones ocasionadas por la pandemia del COVID-19, la octava temporada de “Acapulco Shore” se realizó en una lujosa locación dentro de una mansión que cuenta con todo lo necesario para que la fiesta nunca acabe, como albercas, habitaciones espaciosas, cantina, zona de baile y su propio antro, manteniendo así el espíritu del reality show.

“ACAPULCO SHORE 8”: CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA EN MTV

La octava temporada de “Acapulco Shore” se estrenará este martes 27 de abril a las 22:00 horas y será transmitida a través de la señal de MTV Latinoamérica y en la plataforma de Paramount +.

Los fanáticos de “Acapulco Shore” podrán disfrutar de dos episodios el día del estreno de la temporada 8 y cada semana se lanzará un nuevo capítulo.

PARTICIPANTES DE “ACAPULCO SHORE 8”

Estos son los participantes confirmados para la octava temporada de “Acapulco Shore”.

Alba Zepeda.

Beni Falcón.

Diego Garciasela (Estrella de TikTok).

Eduardo Miranda, el ‘Chile’ (28 años).

Eddie Scobert.

Fer Moreno (23 años).

Isa Castro.

Jaylin Castellanos (Modelo).

Jibranne ‘Jey’ Bazán (27 años).

Jacky Rmz.

Karime Pindter (27 años).

Nacha Michelson.

¿QUÉ VEREMOS EN “ACAPULCO SHORE 8”?

Tiago Worcman, vicepresidente Senior de Youth y Entertainment Brands, ViacomCBS Networks Americas, habló sobre este formato que sobresale entre los programas de televisión en los últimos años.

“La gente quiere saber que pasó con los integrantes y qué seguirá pasando dentro de la casa, los realities shows son los contenidos favoritos en todo Latinoamérica, en las televisiones abiertas, también el crecimiento es muy grande dentro de los streamings; la fórmula reality es verdadero, eso hace “Acapulco Shore”, y ha sido todo éxito tremendo, hemos ido evolucionando y explotando al máximo este formato que ya es un género conocido de MTV, lo hacemos muy bien”, declaró el directivo en conferencia de prensa.

La integrante que más tiempo tiene en “Acapulco Shore” es Karime, que regresó a esta nueva temporada para seguirse divirtiendo y promete muchas más aventuras.

“Habrá puro fuego, es la mejor casa que hemos tenido en todas las temporadas, hay nuevas personalidades, muchos me cayeron súper bien, nos dejamos ir como gordas en tobogán, me dejé ir sin bragas; como no pudimos salir al antro, no pudimos dar la famosa pulti vuelta, pero hubo pulti vuelta en casa, todos contra todos”, adelantó Karime.

Jaylin Castellanos es uno de los nuevos rostros de la temporada 8 de “Acapulco Shore”. Ella es una mujer trans que fue muy bien aceptada por la mayoría de los acashores, ella misma asegura que así como hay peleas, también existirá una cierta hermandad y unión entre todos.

“Convivir con diferentes personalidades, 15 personas en una sola casa, te vuelves loca, también con tantos hombres tan buenos, lindos, mamados que me trataron como princesa, las niñas era algo que no me esperaba, unas muy lindas porque muchas veces recibo críticas, pero esto es una experiencia que me llevo para siempre, volvería a estar de vacaciones con estas hermosas personas”, comentó.