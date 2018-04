ABBA grabará por primera vez desde que se separó en 1982. El grupo sueco, después de 35 años, ha anunciado por Instagram que tienen dos canciones nuevas para un disco, informó AFP.

Una de las nuevas canciones llevaría el nombre de ' I still have faith in you', y sería presentado en un programa especial a fines de año.

En un breve comunicado por dicha red social, el grupo indicó que la reunión fue una "experiencia extremadamente feliz". "Parecía como si el tiempo se hubiese detenido" y que los 35 años desde su separación, hubiesen sido tan solo unas pequeñas vacaciones.

Los miembros de ABBA aseguraron que lanzar un nuevo material fue una decisión bastante analizada. "Sería divertido unir fuerzas de nuevo e ir al estudio de grabación", se lee en la publicación.

Se conoce que la iniciativa fue impulsada por el productor y creador de la franquicia 'Idols' Simon Fuller, con implicación de los miembros del grupo sueco como son Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad y Agnetha Fältskog.

