Los 10 videojuegos más vendidos de setiembre, 'Destiny 2' lidera la lista [FOTOS]

'Destiny 2' se convirtió en el videojuego más vendido del mes pasado en las tiendas de Estados Unidos, para todas las consolas, y también en versión digital.

Como es costumbre, todos los meses la firma NPD Group publicó su ya clásico reporte de títulos más vendidos en el mercado de consolas. Y con relación al mes de setiembre y sus variados estrenos, dos títulos marcaron la pauta: 'NBA 2K18' y 'Destiny 2'.

El gasto total que los 'gamers' realizan en juegos en los Estados Unidos ascendió a US$ 744 millones durante septiembre, un aumento dramático del 49% año tras año. También es notable el hecho de que 'Destiny 2' tuvo el primer mes más fuerte en lo que va del año, al menos hasta el estreno de 'Call of Duty: WWII' en noviembre, informa IGN.

Para aclararlo, aquí les compartimos los 20 primeros puestos en ventas del mes de setiembre. Esta lista considera las copias físicas vendidas de cada juego, como también las versiones digitales, como lo es Steam.

01. Destiny 2

02. NBA 2K18

03. Madden NFL 18

04. FIFA 18

05. Mario & Rabbids: Kingdom Battle

06. Marvel vs. Capcom: Infinite

07. Grand Theft Auto V

08. NHL 18

09. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

10. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

11. Mario Kart 8

12. Metroid: Samus Returns

13. Pokken Tournament DX

14. Overwatch

15. Ark: Survival Evolved

16. Uncharted: The Lost Legacy

17. NBA Live 18

18. Splatoon 2

19. Crash Bandicoot: N. Sane Trilogy

20. Minecraft

Y como detalle extra, recuerden que 'Destiny 2', juego desarrollado por Bungie junto con Vicarious Visions ya se encuentra disponible para PC. Este título está optimizado para aprovechar completamente esta plataforma, entregando una experiencia nativa con características específicas tales como: soporte para resolución 4K, frame rate sin límite, completa compatibilidad para mouse y teclado con mapeado de teclas personalizado y chat de texto.

Además de contar con vista de campo ajustable, una detallada pantalla de ajustes para PC (21:9), soporte para triple monitor e imágenes de alto rango dinámico (HDR).

'Destiny 2' para PC es jugable en Windows 7, Windows 8 y Windows 10. Ya se encuentra disponible en Blizzard.