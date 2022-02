La segunda temporada de “Euphoria” empezó a emitirse desde el 9 de enero de 2022, a través de la plataforma de HBO. Tan solo sus primeros capítulos han registrado una media de 14 millones de espectadores, lo que es más del doble del promedio obtenido en la primera entrega. Y es que es innegable que es la serie del momento, gracias a su excelente elenco de actores entre los que destaca Zendaya.

En las redes sociales, los usuarios no han dejado de hablar del programa, creando diversas tendencias con su temática. Uno de los puntos en el que la mayoría está de acuerdo es que hay algunas cosas que no guardan sentido en la trama de la segunda temporada.

De acuerdo a los internautas, han habido tomas de decisiones sin sentido y personajes han desaparecido, lo que que los tiene en gran parte confundidos. A continuación, conoce las principales dudas de los fans de la exitosa serie creada por Sam Levinson.

“Euphoria” tendrá una tercera temporada tras batir récord de audiencia (Foto: HBO)

LAS 10 COSAS QUE NO TIENEN SENTIDO EN “EUPHORIA” 2

10. Elliot, Jules y Rue no fueron a la tienda de Fez por alcohol

El episodio cuatro confundió a los espectadores cuando Elliot tuvo la idea de que él, Jules y Rue fueran a comprar alcohol y las chicas no sugirieron ir a la tienda de Fez; así mismo, no guardó concordancia el comportamiento de Jules durante toda la noche.

Elliot convoca a las jóvenes para ir por alcohol, a lo que Jules acepta emocionada, pero luego se molesta al ver que Rue está bebiendo el trago que le pidieron que buscara, cuando es obvio que este escenario sucedería si se tiene en cuenta que es alcohólica.

Zendaya y Hunter Schafer como Rue y Jules en "Euphoria" (Foto: Warner Media)

9. Rue ni siquiera intentó armar su plan de drogas

Rue no organizó su esquema de venta de drogas. Su prioridad era tener acceso a ellas y, para hacerlo, creó un plan desastroso que consistía en chantajear a los estudiantes de secundaria para que vendieran las sustancias por ella. De forma sospechosa, Laurie aceptó rápidamente el plan, llamándolo “genio”, lo que podría esconder malas intenciones pues nunca antes se interesó en trabajar con Rue.

Zendaya es la protagonista de “Euphoria”. En el drama adolescente interpreta a Rue Bennett, la protagonista de la historia (Foto: HBO Max)

8. Kat apenas aparece frente a la pantalla

Kat apareció regularmente en la temporada uno pero ha estado en muy poco de la temporada dos. Tiene pequeñas apariciones, lo que ha llamado la atención de los fans, quienes creen que su personaje en línea, “kittenkween”, debería desarrollarse.

Barbie Ferreira interpreta a Kat en "Euphoria" (Foto: HBO)

7. McKay se ha ido

McKay ya era un ex estudiante de secundaria cuando apareció en la primera temporada como personaje principal, por lo que su ausencia en la última entrega se puede atribuir a que asistiera a la universidad. McKay acababa de pasar por la angustia de ser un novato y estaba experimentando problemas de confianza en sí mismo, habiendo lidiado con el aborto y la ruptura de Cassie. El público está curioso por conocer qué pasó con él, desde que apareció en el estreno hablando brevemente con la joven.

Algee Smith encarna al deportista Chris McKay (Foto: Warner Media)

6. Cassie ha retrocedido en su promesa a Nate

Cassie dijo estar más loca que nunca cuando Nate trató de advertirle que Maddy se había enterado de su relación. En un momento, el joven le dijo que la amaba cuando se cruzaron en la escalera, pero ella sólo pasó, aunque soltó una sonrisa maliciosa. Lo cierto es que estaba actuando.

En ese mismo episodio, Cassie bebió hasta ponerse ansiosa por Nate y sollozó mientras lo observaba subir las escaleras. Sin mencionar que, cuando se enfrenta a Maddy en el episodio 5, rompe en llanto y huye asustada, dejando caer su falsa coraza.

Cassie Howard tuvo un aborto durante la primera temporada de "Euphoria" (Foto: HBO)

5. El misterioso otro hermano de Nate

En uno de los puntos más extraños de la trama, que aún no se ha abordado en ninguna de las temporadas, un retrato de la familia Jacobs muestra a Cal, Marsha y tres hijos pequeños; sin embargo, en la serie solo se conocen a dos de ellos. Cal y Nate han luchado por el papel del mayor villano de Euphoria, pero a través de todas sus incómodas confrontaciones y peleas familiares, este otro miembro de la familia nunca ha sido mencionado.

Nate en una escena del capítulo 2 de la segunda temporada de "Euphoria" (Foto: HBO Max)

4. Jules se acuesta con Elliot

Jules se pone celosa al ver que Rue es amiga de Elliot, por lo que decide interrogar a este último y así conocer sus intenciones. Esto es algo hipócrita ya que Jules engañó a Rue varias veces, mientras su Rue no lo ha hecho jamás.

Por otro lado, Jules se mete en la amistad de los jóvenes e inicia conversaciones abiertamente coquetas y sexuales con Elliot. Es así como intenta que Rue acceda a tener un trío, durante un juego de ‘Verdad o Reto’. Finalmente, se acuesta con Elliot después de descubrir que es un adicto, al igual que Rue.

Jules, el personaje a cargo de Schafer, es uno de los más populares de la serie (Foto: HBO)

3. Maddy tiene un trabajo

En la temporada uno, Rue dejó muy claro que Maddy no quería trabajar ni un día de su vida, añadiendo que no tenía ningún tipo de carrera en mente. Esto se contradijo en la segunda entrega, cuando se vio a Maddy trabajar como niñera mientras estudiaba. La joven nunca tuvo necesidad de dinero, por lo que no se comprende cuáles serían sus verdaderas motivaciones.

Nate Jacobs y Maddy Pérez en la escuela secundaria East Highland (Foto: HBO)

2. Nate y Jules no han interactuado en absoluto

Si bien no eran una de las mejores parejas, se mantenían enamorados a través de sus personajes en línea antes de tener una gran pelea por la cinta de Cal que conservaba Jules. Este suceso quebró su relación, haciendo que en la temporada dos se ignoren, a un nivel que simplemente no tiene sentido.

Jules es transgénero, algo que ha servido para mostrar la complicada infancia de su personaje (Foto: HBO)

1. Jules y Rue no estuvieron en la fiesta de Maddy

Maddy, Cassie, Kat, Lexi, Jules y Rue parecían ser muy amigas, debido a que iban juntas a jugar bolos, a bailar y, en general, se mantenían unidas en la mayoría de escenas. Sin embargo, la ausencia de Rue y Jules en una de las cenas de cumpleaños de su mejor amiga ha causado confusión en los espectadores, pues en su lugar prefirieron holgazanear con Elliot y robar con White Claws.