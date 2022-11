Si hay algo usual en el cine de acción, es el uso constante de dobles en las películas. Esto, ya sea por lo peligrosa que puede ser una escena o porque el personaje que interpretan los actores es un experto en determinada actividad, como las artes marciales.

Sin embargo, este no fue un problema para estrellas como Bruce Lee, quien, además de ser un gran intérprete, se caracterizó por dominar diversas técnicas de combate.

Actualmente, celebs de Estados Unidos como Jason Statham también siguen su ejemplo. ¿Quieres saber quiénes más? A continuación, conoce a los actores de Hollywood que son expertos en artes marciales.

ACTORES DE HOLLYWOOD QUE SON EXPERTOS EN ARTES MARCIALES

1. Bruce Lee

Bruce Lee es considerada una leyenda de las artes marciales. Fue la persona que creó el sistema Jeet Kune Do y que revolucionó el Kung Fu, al incorporar movimientos de otras disciplinas a su técnica.

Pese a su breve trayectoria en el séptimo arte, fue famoso por producciones como “The Green Hornet” (”El Avispón Verde”), “Enter the dragon” (”Operación dragón”) y “Fists of fury” (”Furia oriental”).

Bruce Lee fue un destacado actor estadounidense (Fuente: Warner Bros)

2. Jason Statham

Jason Statham es un aficionado a las artes marciales mixtas. Igualmente, se sabe que conoce diversas técnicas de Karate, Jiu Jitsu, Wing chun y Kick Boxing. Si bien consideró dedicarse profesionalmente al combate, prefirió ser un actor que no suele requerir dobles en sus escenas de acción.

Ha formado parte del reparto de grandes proyectos como “The Expendables” (”Los Indestructibles”), “Snatch: Cerdos y diamantes” y “The Transporter” (”El Transportador”).

Jason Statham es famoso por su rol en "El Transportador" (Foto: Jason Statham / Instagram)

3. Chuck Norris

Chuck Norris inició su entrenamiento en artes marciales cuando fue parte de la Fuerza Aérea. Así, posee diversos títulos internacionales de Taekwondo, Karate, Jiu Jitsu y Judo. Además, tiene su propio método de lucha llamado Chun Kuk Do.

En el cine, es la estrella de “Way of the Dragon” (”El furor del dragón”), “Walker, Texas ranger” y “The Delta Force”.

Chuck Norris es uno de los más famosos actores del cine de acción (Foto: MGM)

4. Jackie Chan

Jackie Chan es maestro en Kung Fu. Pocos saben que el hongkonés comenzó su carrera como doble de acción de Bruce Lee. Vale precisar que ha participado en más de 150 películas y ha realizado cada una de sus escenas de riesgo. Asimismo, el artista es famoso por las peleas de estilo acrobático y el uso de cualquier objeto como instrumento improvisado de lucha.

Jackie Chan realiza sus propias escenas de lucha (Foto: Jackie Chan / Instagram)

5. Jean-Claude Van Damme

Jean-Claude Van Damme se entrenó desde los 10 años en Karate Sjotokan, disciplina que combinaba con su práctica de levantamiento de pesas y el ballet. Es conocido como “los músculos de Bruselas” y tiene formación complementaria en Taekwondo, Muay Thai y Kickboxing. Además, fue parte del equipo nacional de Karate, con el que consiguió el Campeonato Europeo de 1979.

Jean-Claude Van Damme es una de las estrellas más famosas de Hollywood (Foto: AFP)

6. Steven Seagal

Steven Seagal inició su entrenamiento en Karate a los 13 años. Más tarde, visitó Japón y perfeccionó su dominio del Aikido, donde obtuvo el séptimo grado. Su formación complementaria en Kenjutsu, Judo y Kendo le permitieron entrenar a Anderson Silva y Lyoto Machida, ambos campeones de artes marciales mixtas.

Steven Seagal fue uno de los principales héroes de acción en la década de los 90 (Foto: Patrick Baz / AFP)

7. Jet Li

Jet Li fue varias veces campeón de Wushu con el equipo de Beijing. Actualmente, vive apartado de la fama por sus creencias budistas. No obstante, ha participado en producciones como “The One” (”El Único”), “Kiss of the dragon” (”El beso del dragón”) y “The Expendables” (”Los Indestructibles”).

El actor Jet Li en la alfombra roja de "Mulán" (Foto: AP)

8. Donnie Yen

Donnie Yen inició su carrera en 1983, como doble de riesgo en su natal China. Asimismo, ha sido el coreógrafo de lucha en muchas producciones. Es experto en Judo (cinturón negro), Jiu Jitsu (cinturón púrpura), Wushu (campeón mundial) y Taekwando (alcanzó el sexto Dan). Asimismo, popularizó el Wing Chun.

Donnie Yen interpreta Caine, uno de los antagonistas en "John Wick 4" (Foto: Lionsgate)

9. Tony Jaa

Tony Jaa es una estrella tailandesa que se convirtió en un referente de las artes marciales mixtas. En el año 2013, se reincorporó al mundo artístico y ha sido parte de proyectos como “xXx: Reactivated” y “Fast & Furious 7″.

10. Dolph Lundgren

Dolph Lundgren es cinturón negro en Karate Kyokushin, además de tener entrenamiento en boxeo y levantamiento de pesas. Su papel más reconocido es el de Ivan Drago en “Rocky IV”. Este rol lo repitió en “The Expendables” (”Los Indestructibles”).