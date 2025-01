Zoe Saldaña sobre tuits de Karla Sofía Gascón: “Me da mucha tristeza porque no los apoyo”

“Todavía estoy procesando todo lo que ha sucedido en los últimos días y estoy triste”, dijo la actriz Zoe Saldaña durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres en respuesta a una pregunta de la moderadora Edith Bowman sobre la reciente revelación de tuits polémicos de su coprotagonista en 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón.

Saldaña estuvo junto al escritor, director y compositor Jacques Audiard y los compositores Camille y Clément Ducol en un evento al que Gascón originalmente también tenía previsto asistir, pero no se apareció, según informa The Hollywood Reporter.

“Me pone muy triste porque no los apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo. Solo puedo dar fe de la experiencia que tuve con todos y cada uno de los individuos que fueron parte, que son parte de esta película, y mi experiencia y mis interacciones con ellos fueron sobre inclusión, colaboración y equidad racial, cultural y de género. Y simplemente me entristece”, refirió la actriz.

“Me entristece que tengamos que enfrentar este revés ahora mismo. Pero estoy feliz de que todos ustedes estén aquí y de que sigan apoyando a Emilia porque el mensaje que tiene esta película es muy poderoso y el cambio que puede generar en las comunidades que son marginadas día tras día es importante. Y todo lo que puedo dar fe es que todos los que nos unimos para contar esta historia, nos unimos por amor, respeto y curiosidad, y continuaremos difundiendo ese mensaje. Eso es todo lo que podemos decir ahora. Gracias”, culminó.

Durante una sesión de preguntas y respuestas en Londres, Zoe Saldaña habló sobre la polémica que rodea a Karla Sofía Gascón por sus publicaciones ofensivas: Estoy triste pues no está de acuerdo con ella y tampoco tolera la negatividad hacia nadie. pic.twitter.com/7qdMFMrNwJ — Zandra Zittle (@zanzittle) January 31, 2025

Como se sabe, en esta ocasión, la actriz española Karla Sofía Gascón, protagonista de la polémica película 'Emilia Pérez', se ha convertido en el centro de la controversia por una serie de tuits (ahora X) que ponen al descubierto una personalidad que muchos han considerado como racista y discriminadora, lo que ha sorprendido a sus fans.

Las redes sociales se han inundado de capturas de una serie de publicaciones en las que Gascón arremete contra los islámicos, se refiere despectivamente al caso de asesinato de George Floyd, entre otras críticas.

Esta situación obligó a la actriz a cerrar su cuenta en X además de enviar sus disculpas por lo dicho en esos años a través de un comunicado publicado en CNN.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO