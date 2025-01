Y un día Demi Moore demostró por qué es un verdadero ícono de Hollywood

Demi Moore siempre pensó que no era valorada como actriz. Su belleza abrumadora conquistó al mundo, pero la crítica nunca la favoreció. Quizás el papel de su vida no había llegado, a pesar de que el 13 de julio de 1990 se estrenó 'Ghost' -donde estuvo al lado de Patrick Swayze y Whoopi Goldberg- y nunca más pasaría inadvertida. Entonces tenía 27 años.

Imagen Moore tenía 27 años cuando deslumbró en 'Ghost'.

Imagen En 'Ghost'.

A los 62 años, Moore recibió la noche del domingo el Globo de Oro a mejor actriz por 'La Sustancia', filme que significó su regreso a la pantalla grande y que nos permitió verla como la actriz talentosa que podía llegar a ser.

“Estoy en estado de shock. Llevo mucho tiempo en esto, más de 45 años, y es la primera vez que gano algo como actriz. Me siento muy agradecida”, dijo Moore en su emotivo discurso, donde confesó que hace tres década un productor le dijo que era una actriz de palomitas de maíz.

"Yo ya había entendido que el reconocimiento no sería algo que se me permitiría tener en mi carrera, que podría hacer películas que tuvieran éxito, que ganaran mucho dinero, pero que no sería nunca reconocida. Y me lo creí, y me lo creí, y eso me corroyó con el tiempo, hasta el punto de que hace unos años pensé que tal vez esto era todo”, expresó la artista.

“Creo que esta película nos transmite algo sobre esos momentos en los que no creemos que seamos lo suficientemente inteligentes, ni lo suficientemente guapas, ni lo suficientemente delgadas, ni lo suficientemente exitosas, o, básicamente, no lo suficientemente buenas. Una mujer me dijo: ‘No, nunca serás suficiente, pero puedes saber el valor de tu valor si tan solo dejas de lado la vara de medir’. Por eso, hoy celebro esto como un indicador de mi integridad y del amor que me impulsa. Y por el regalo de hacer algo que amo y recordar que pertenezco a algo. Muchas gracias”.



Imagen El gran momento de Demi.

El guión de 'La Sustancia' le pareció mágico, audaz, valiente y rompedor. "No, aún nos has acabado", se dijo Moore.

Y no había acabado.

HERMOSA, PERO NO TALENTOSA

Moore es mucho más que una estrella de Hollywood. Es un símbolo de resiliencia, belleza y transformación. Desde sus primeros días en el mundo del espectáculo demostró que detrás de su enigmática mirada y su sonrisa radiante había una mujer con una historia profunda marcada por desafíos y victorias.

Imagen Una Propuesta Indecente.

Su capacidad para reinventarse constantemente, tanto en la pantalla como en su vida personal, la ha convertido en una figura inspiradora para millones de personas en todo el mundo.

A lo largo de su carrera, Demi desafío los límites del cine entregándose por completo a personajes como 'Striptease' o 'G.I Jane'. Si bien eran papeles para los que ella se transformó profundamente, la crítica era determinante: hermosa, pero no talentosa. Y así fue a lo largo de su carrera: hermosa, pero no talentosa. Ella se lo creyó. Y siguió adelante. Casi resignada.

Imagen 'Striptease'

Demi ha enfrentado adversidades personales con una honestidad y una transparencia que pocas celebridades se atreven a mostrar. En sus memorias Inside Out, abrió su corazón para compartir las sombras y luces de su vida, desde las batallas con la autoestima, el fin de su matrimonio con Ashton Kutcher -quien le fue infiel- y su recaída en el alcoholismo. Hija de una madre con problemas severos con el alcohol y bipolar, Demi nunca la tuvo fácil.

Y si bien sus películas hacían dinero, y ella se hizo millonaria (fue de las mejores pagadas en Hollywood), la lucha con su cuerpo era otra batalla entre los 80 y los 90. Así lo contó a The New York Times: "Había un estándar de belleza más extremo y, como escribí en el libro, experimenté personalmente que me dijeran que perdiera peso en bastantes películas antes de tener a mis hijos. Y de nuevo, esas fueron experiencias humillantes, pero la verdadera violencia era lo que me estaba haciendo a mí misma, la forma en que me torturaba, hacía ejercicios extremos y locos, pesaba y medía mi comida porque estaba poniendo todo mi valor de quién era en cómo era mi cuerpo, cómo se veía, y dándole a la opinión de otras personas más poder que a mí misma".

SU MEJOR MOMENTO COMO ACTRIZ Y EL DOLOR DE BRUCE

Demi Moore tiene tres hijas fruto de su matrimonio con Bruce Willis, un hombre fundamental en su vida.

Aunque se separaron y cada uno entabló relaciones con personas diferentes, en el fondo nunca dejaron de estar juntos.

Tras el divorcio quedó una amistad inmensa. Y ahora que Bruce se encuentra muy mal de salud -tras ser diagnosticado con demencia- ella ha estado a su lado, demostrando que la familia no se rompe, y que ella está allí. Presente, acompañándolo, buscando una sonrisa, agarrando sus manos.

La noticia de la enfermedad de su exesposo la devastó, pero lejos de rendirse se llenó de fuerza para no dejarlo solo, aunque Bruce tiene su pareja.

La actriz tiene una nieta. Su hija mayor Rumer Willis dio a luz a una niña en abril de 2023, convirtiendo a Demi en abuela por primera vez, algo que la llenó de felicidad y que no la hizo cuestionar su edad o el paso de los años. Al contrario. Es posible pensar que nunca Demi se sintió tan completa.

Le llegó el papel más importante de su vida, y el reconocimiento profesional que pensaba imposible. Y está sobria. Y tiene una familia grande que la llena de amor. Se siente dueña de su cuerpo, y de esas canas que a veces aparecen, y se cuida porque le da la gana no porque la industria se lo pida.

Sí, este es su mejor momento.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO