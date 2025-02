TRAS INTERNAMIENTO DE SHAKIRA: Ministerio de Justicia y Susalud se pronuncian

Luego de que se filtrara una imagen sobre los medicamentos suministrados a la cantante Shakira -quien fue internada en la Clínica Delgado de Miraflores-, el Ministerio de Justicia emitió un pronunciamiento donde advierte que no se puede difundir información médica sin autorización del paciente.

"Los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley. Su difusión y uso sin autorización o consentimiento constituyen una violación al derecho a la intimidad sancionada con multas entre los 26,750 y 267,500 soles", advierte el ministerio.

"Los datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley. Su difusión y uso sin autorización o consentimiento constituyen una violación al derecho a la intimidad sancionada con multas entre los 26,750 y 267,500 soles.

"Exigimos a los establecimientos de salud disponer las medidas de protección de datos personales y dar estricto cumplimiento a la Ley N.° 29733", advierte el Minjus.

En tanto, el centro de salud emitió un comunicado interno a su personal en el que recuerda que se debe mantener reserva sobre el estado de sus pacientes.

LO QUE DICE EL DOCUMENTO

El periodista Hugo Coya compartió el comunicado que la clínica -perteneciente al grupo Auna- envió a su personal.

Shakira informó este domingo que se encuentra hospitalizada por un cuadro abdominal y que se suspenderá el concierto de hoy en Lima. No se sabe si mañana ofrecerá su esperado show ni hay detalles de una reprogramación de fechas.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la megaestrella envió un sentido mensaje a todos sus fanáticos: "Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento".

"Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche", señaló la barranquillera, quien llegó el sábado a nuestra capital.

PREOCUPACIÓN

Según el mensaje de la dirección médica de la clínica, se recuerda al personal la importancia de mantener la confidencialidad de la información que circula en el entorno médico, señalando que el servicio brindado y los datos obtenidos de fuentes como las historias clínicas deben permanecer privados.

El comunicado surgió luego de que se difundiera en redes sociales detalles sobre el tratamiento y las medicinas que Shakira está recibiendo, lo cual incomodó a sus seguidores, quienes cuestionaron el manejo de la información.

Perú21 buscó la versión del grupo Auna, pero no recibió respuesta.

Un grupo de fans de la cantante emitió un pronunciamiento pidiendo reposo y tranquilidad para Shakira y para los pacientes de la clínica. Esto, debido a que numerosas personas llegaron al establecimiento para expresarle su respaldo.

Todo bien que los fans muestren su apoyo y quieran ver a su artista @shakira. Pero los fans que están afuera de la clinica Delgado no muestran su respeto y empatía por los pctes que están en el interior de dicha IPRESS o los vecinos #Shakiraenperu — Ober Sánchez (@OberSanchez) February 17, 2025

