"Perú, esto es para ti": Tony Succar comparte emotiva publicación tras ganar en los Premios Grammy 2025

Luego de ganar en en la categoría 'Mejor Álbum Tropical Latino' de los Premios Grammy 2025 junto a su madre, Tony Succar compartió un mensaje en las redes sociales.

El artista peruano señaló todavía estar "en shock" y agradeció a su público por todo el apoyo que ha obtenido con su música.

"No tengo palabras. Gracias a todos, sobre todo a Dios. Es el único que puede lograr lo imposible. De verdad, gracias a cada uno de ustedes que nos ha apoyado en esta aventura… no tengo palabras, no sé qué decir, estamos backstage en shock, todavía estamos soñando", escribió.

De la misma forma, dedicó el premio al Perú y su hija. "No sé, pero si es real, PERÚ, esto es para ti. Los sueños se pueden cumplir con honestidad, integridad, y lo más importante, amor y pasión. Mi bella Emmachan (como le dice de cariño a su hija Emma), hija linda de mi corazón, quiero abrazarte ahorita mismo, te amoooo", añadió.

