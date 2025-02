¿Su inspiración para el Super Bowl? Travis Kelce elogia a Taylor Swift: "Era una máquina"

Durante una conferencia de prensa en el media day previo al Super Bowl de hoy domingo 9 de febrero, Travis Kelce expresó abiertamente su admiración por su novia, la cantante Taylor Swift.

El jugador de los Kansas City Chiefs destacó la impresionante energía de Swift, tanto en los escenarios como en su vida diaria, y cómo esto lo motiva a dar lo mejor de sí mismo en el equipo comandado por Patrick Mahomes.

"Lo que vi en esa gira el año pasado fue extraordinario. Ver cómo viaja semana tras semana de un país a otro y lo insoportable que es para su cuerpo y su mente, y no sólo para ella. Era toda su gira. (Ella) era una máquina absoluta y era algo que podía admirar viéndola", confesó Kelce sobre la gira 'The Eras Tour'.

En medio de las especulaciones sobre un posible retiro, Kelce dejó claro que, por ahora, su enfoque está en el partido y en la posibilidad de conseguir un tricampeonato con los Chiefs.

"He comido bien. No he bebido tanto, un poco menos de kilos esta semana. Así que espero poder huir de algunas Águilas ahí fuera", agregó.

¿A qué hora se jugará el Superbowl 2025?

En Perú, el Super Bowl 2025 comenzará a las 06:30 de la tarde de este domingo 9 de febrero. El enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles ocurrirá en medio de un abarrotadísimo Caesars Superdome, en Nueva Orleans, ciudad del estado de Luisiana, en Estados Unidos.

06:30pm: Perú, Colombia, Ecuador y EE.UU.

07:30pm: Venezuela y Bolivia

08:30pm: Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile y Brasil.

¿Dónde ver EN VIVO el Superbowl 2025 en Perú?

Absolutamente todos los lances, corridas y tacles del Super Bowl 2025 serán transmitidos, para Latinoamérica, a través de la señal de ESPN; para Estados Unidos, por medio de Fox Sports; para México, por Azteca 7 y Canal 5; y para todo el mundo, vía streaming, por la aplicación de paga Disney Plus.

