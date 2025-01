Stephanie Cayo oficializa su romance con Sebastián Zurita con una romántica fotografía

Stephanie Cayo ha confirmado su relación con el actor mexicano Sebastián Zurita, hijo del reconocido actor Humberto Zurita, poniendo fin a las especulaciones que circulaban en los últimos días.

Los rumores de un posible romance surgieron a raíz de varias coincidencias entre ambos, incluyendo fotografías donde se les veía juntos, incluso captadas por el propio Humberto Zurita.

Sin embargo, la confirmación oficial llegó directamente de Stephanie Cayo a través de una tierna publicación en su cuenta de Instagram.

En un carrusel de fotos que documenta sus recientes actividades, la actriz incluyó una imagen que disipa cualquier duda. En la fotografía, se ve a Sebastián Zurita recostado, aparentemente en el regazo de Cayo, mientras ella le acaricia el rostro en un gesto de evidente cariño y complicidad.

Pero la imagen no fue el único elemento que confirmó el romance. Cayo, de 36 años, acompañó la publicación con un fragmento del poema 'Táctica y estrategia' de Mario Benedetti.

“Mi táctica es mirarte, quererte como sos, mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin me necesites”.

A esto, añadió un sencillo pero contundente: “Bonito. Todo. Bonito”.

Con esta declaración pública, Stephanie Cayo y Sebastián Zurita, de 38 años, oficializan su relación, marcando un nuevo capítulo en la vida sentimental de la actriz, tras un año con altibajos en su relación con su expareja, Maxi Iglesias.

