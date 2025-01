¿Visitará Machu Picchu? Shawn Mendes fue captado en aeropuerto de Cusco | VIDEO

El cantante Shawn Mendes sorprendió a sus fans peruanos tras ser captado en el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete, ubicado en Cusco.

Al canadiense, quien tiene programado un concierto en Lima el próximo 1 de abril, se le vio en los exteriores del recinto y accedió amablemente a tomarse algunas fotos con sus seguidores.

Shawn Mendes se encuentra en Perú 🇵🇪🫶🏻 — Fue visto el día de hoy en Cuzco pic.twitter.com/zC0cKO0ifi — Shawn Mendes Perú (@MendesArmyPeru) January 4, 2025

Sin embargo, esta no fue la única visita sudamericana que el cantante hizo hoy, pues horas antes de ser visto en el Perú, el intérprete de 'Treat You Better' fue captado en el aeropuerto de Guayaquil, en Ecuador, junto a la activista kichwa Helena Gualinga.

Shawn Mendes en Perú

El cantante Shawn Mendes ofrecerá un concierto en Lima el próximo 1 de abril de 2025, como parte de su gira internacional “Solo para Amigos y Familia”. El recinto elegido para la puesta en escena es el Costa21.

