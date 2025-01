Shakira llega a México para preparar los ensayos finales de su gira 'Las mujeres ya no lloran'

La superestrella colombiana Shakira ya está en la Ciudad de México para ultimar los detalles de su esperada gira mundial 'Las mujeres ya no lloran', cuyo inicio será el 11 de febrero en Río de Janeiro, Brasil.

La llegada de la artista al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue captada por medios mexicanos, quienes compartieron imágenes y videos del momento. A su llegada, Shakira fue recibida por una multitud de fanáticos que la esperaban con entusiasmo, buscando un saludo cercano o un autógrafo.

La cantante, acompañada por su equipo de seguridad y elementos de la Guardia Nacional, dedicó tiempo para saludar a sus seguidores.

Shakira misma confirmó a las cámaras de televisión su presencia en México, destacando que tiene programados siete conciertos en la capital. Anteriormente, en el programa brasileño Domingão com Huck, había revelado que México sería el lugar elegido para los ensayos finales de su espectáculo.

En declaraciones a la prensa, Shakira compartió sus sentimientos sobre la preparación de esta gira, que marca su regreso a los escenarios internacionales tras casi siete años desde su anterior tour mundial, "El Dorado".

"Ha sido un proceso muy sanador, para mí y para muchas mujeres, y para mucha gente que me ha acompañado desde el inicio", expresó la cantautora, visiblemente emocionada. "Estoy muy feliz de estar acá en México, que ha sido un país que me ha apoyado, que me ha comprendido, que me ha querido y yo los amo con todo mi corazón”.

