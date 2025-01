Shakira anunció que sus hijos seguirán sus pasos con su propio proyecto musical (VIDEO)

Mientras alista los detalles de 'Las mujeres ya no lloran World Tour' que dará inicio en febrero en Brasil y que la traerá a Perú, Skakira anunció que sus hijos seguirán sus pasos con un proyecto musical .

Los dos niños, de 12 y 9 años respectivamente, hijos de Gerard Piqué, han mostrado su pasión por la música en diversas oportunidades.

En esta ocasión, una emocionada Shakira informó en Instagram: "Muy feliz de compartirles el proyecto musical de Milan y Sasha. The One, Sasha cantando y Milan en la batería y en It's all for you, Milan cantando junto a otros jóvenes talentos", adjuntando en la misma story el link de Spotify que te lleva directamente al disco de los menores.



En 2023, durante una charla que la cantante sostuvo con ¡HOLA! habló de cómo Milan y Sasha se han convertido en el motor de su vida e incluso de su vida artística. “Desde el día que nacieron, mis hijos han sido mi mayor inspiración. Pero ahora, además, son una fuente continua de ideas. Están llenos de opiniones, y además las expresan, porque intento siempre enseñarles que hay que expresar lo que se piensa. Y cuando se siente el dolor, no hay solamente que sentirlo sino pensarlo y expresarlo”, dijo.

La barranquillera ofrecerá dos conciertos en Lima, el 16 y el 17 de febrero.

