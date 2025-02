Shakira agradece a peruanos: "No hay mejor encuentro de una loba con su manada"

Luego de 14 años, Shakira se reunió con su público peruano ayer 17 de febrero en el Estadio Nacional. Tras sufrir una complicación en su salud, la barranquillera de 48 años se recuperó y dio un show que dejó a los asistentes conformes.

Entre canciones, la artista colombiana le dedicó unas palabras a sus fanáticos peruanos y agradeció por el apoyo recibido en los buenos y malos momentos que ha atravesado durante su carrera y en su vida sentimental, cuando se separó del futbolista Gerard Piqué.

"No saben que emoción estar aquí. Qué ganas de volver al Perú después de 14 años. Han sido 14 años sin venir a Perú. Esto es un sueño. Gracias Lima por las muestras de afecto de ayer, gracias a todos por los mensajes de cariño que me han dado. Por ustedes estoy aquí hoy. Gracias por apoyarme siempre. Lima, no hay mejor rencuentro. Los quiero mucho", expresó Shakira.

"Gracias por el apoyo en las buenas y en las no tan buenas, son los mejores", dijo haciendo estallar al público en gritos.

"No hay mejor encuentro de una loba con su manada. Esta noche somos uno", agregó antes de cantar el tema 'La Bicicleta'.

Finalmente, antes de iniciar con la última ronda de canciones, aseguró que regresaría al Perú para ofrecer su concierto postergado para noviembre y para una nueva fecha: "Prometo volver, estaré con ustedes", señaló.

¿Cuándo serán los nuevos conciertos de Shakira?

Volverá en noviembre:

Masterlive informó esta tarde que, tras la cancelación del espectáculo de Shakira del pasado 16 de febrero, se llevará a cabo un nuevo show pactado para el 15 de noviembre de este año. Las entradas para el concierto del último domingo seguirán siendo válidas para la nueva fecha.

No solo eso. Se llevará a cabo un tercer concierto el 16 de noviembre.

