“Los tratan como delincuentes”: Selena Gómez llora desconsoladamente por deportación de niños migrantes a México (VIDEO)

La actriz y cantante Selena Gómez sorprendió a sus seguidores tras compartir un emotivo video en sus redes sociales, donde se mostró llorando desconsoladamente al hablar sobre el impacto de las recientes políticas migratorias del nuevo gobierno de Donald Trump.

Estas medidas, que han llevado a la deportación de familias migrantes, están afectando principalmente a niños que son enviados de regreso a México en condiciones preocupantes.

En el breve clip, Gómez -de 32 años- expresó su dolor y solidaridad con los afectados, señalando que los menores están siendo tratados como "delincuentes" a pesar de que sus intenciones son legítimas: buscar una vida mejor para ellos y sus familias. Con lágrimas en los ojos, la artista pidió disculpas a los mexicanos por la difícil situación que están enfrentando.

"Solo quiero decir que lo siento mucho. Están atacando a toda mi gente, y principalmente a los niños. La forma en que lo están haciendo no es la correcta, los están tratando como delincuentes cuando ellos realmente están aquí luchando por tener una vida mejor y por intentar sacar a sus familiares adelante", expresó Gómez con evidente angustia.

Además de lamentar la situación, la intérprete de "Lose You to Love Me" prometió buscar formas de apoyar a las familias afectadas. Aunque admitió sentirse limitada en cuanto a las acciones que puede emprender, aseguró que explorará maneras de brindar ayuda a los deportados que ahora enfrentan una realidad incierta en México.

"Esto es algo que me pega demasiado, me gustaría poder hacer algo, pero no sé qué pueda hacer. Intentaré hacer algo, lo prometo", concluyó Gómez en su mensaje. Sin embargo, este video fue eliminado de su cuenta de Instagram.

La publicación rápidamente se volvió viral, generando una ola de comentarios en redes sociales. En donde la criticaron por pronunciarse de manera emocional y, según algunos, poco informada sobre la complejidad del tema migratorio.

Selena Gómez, en los últimos meses, está siendo criticada también por su papel en 'Emilia Pérez'.

La actriz y cantante nació el 22 de julio de 1992 en Grand Prairie, Texas, Estados Unidos, y tiene raíces mexicanas.

