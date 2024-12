Selena Gómez celebra dos nominaciones a los Golden Globes 2025 | VIDEO

Selena Gómez, conocida por su talento tanto en la música como en la actuación, tiene motivos de sobra para celebrar. Este lunes, la exchica Disney recibió dos nominaciones a los Golden Globes 2025.

Cabe mencionar que la nominación de Gómez por la cinta 'Emilia Pérez' llega después de haber sido galardonada como Mejor Actriz junto a sus coprotagonistas Zoé Saldaña, Gascón y Adriana Paz en el Festival de Cine de Cannes 2024.

Además, no es la primera vez que la actriz y cantante es reconocida en los Golden Globes. En 2023 obtuvo su primera nominación por 'Only Murders in the Building'.

La cantante y actriz de 32 años fue reconocida en la categoría 'Mejor Actriz de Reparto' por su actuación en la película Emilia Pérez y también como 'Mejor Actriz de Comedia' por su trabajo en Only Murders in the Building. Esta última serie recibió un total de cuatro nominaciones, destacando su éxito continuo.

A través de sus historias de Instagram, Selena compartió el momento en el que se enteró de su nominación. En el video, se la ve en su cama viendo televisión mientras escucha su nombre entre las candidatas. “¡Oh, Dios mío!”, exclamó emocionada, cubriéndose el rostro con las manos.

La artista expresó su gratitud en otro mensaje: “Ni siquiera sé qué escribir. Estoy tan orgullosa de Zoe Saldaña y estoy muy agradecida y honrada”.

Selena no solo celebró sus propias nominaciones, sino que también mostró alegría por Ariana Grande, quien compite en la misma categoría por su interpretación de Glinda en la película Wicked.

La ceremonia número 82 de los Golden Globes se celebrará el próximo 5 de enero de 2025. 'Emilia Pérez', protagonizada por Selena Gómez, acumula un total de 10 nominaciones, posicionándose como una de las favoritas de la gala.

