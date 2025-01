"Se hace la víctima": Alicia Machado lanza dura crítica a Selena Gómez

La actriz y cantante estadounidense Selena Gómez compartió un video en sus redes sociales llorando por todos los mexicanos ilegales deportados en los Estados Unidos, como parte de las políticas del presidente Donald Trump. Pero muchos usuarios se han burlado de ella, tachando esta actitud de hipócrita, puesto que habría recientemente aparecido en la cinta de 'Emilia Pérez' con una interpretación, según varios mexicanos, estereotipada de su país.

Una de la celebridades que la ha criticado es la actriz mexicana, y Miss Universo 1996, Alicia Machado, quien en sus redes sociales escribió lo siguiente: "Muchacha pendeja. Ya póngase a estudiar español y al gym. Te mando mis proteínas. Aburre Jessy."

Aunque muchos usuarios estuvieron de acuerdo con la opinión de Machado, otros creyeron que el hecho que se metiera con su peso fue desagradable. Gómez ha luchado contra el lupus por años, y debido a su trasplante de riñón, sube y baja de peso a menudo.

Frente a ello, Machado se defendió, tachando de 'víctima' a Gómez. "No puedes vivir en la vida con esa actitud de víctima. Eso me molestó de ella, todo el tiempo está con eso de que 'estoy enferma'. Tengo fibromialgia crónica, tengo cesárea, sobreviví a desórdenes alimenticios. Sí, ya deje la lloradera, estudie español para que no tenga que hacer el ridículo en otra película donde te den un personaje de latina. Ella lleva 20 años de marketing gringo, de 'tengo sangre latina' y no sabe hablar el idioma. La película es una ofensa. A mí me pueden ofender, humillar, pero yo no le puedo decir nada a un artista gringo", dijo,

Selena Gomez ha estado en la mira en las últimas semanas. La última película en la que participó, 'Emilia Pérez', se ganó el odio de audiencias latinas debido a que representó de una manera estereotipada el país de México, trivializando y romantizando el crimen organizado en el país. Además, Gomez fue el ridículo de audiencias, al presentar a un personaje con un pobre acento español.

Por otro lado, en los últimos días se vio a la cantante subir un video a las redes en donde lloraba desconsolada por los miles de migrantes que fueron deportados por Trump. "Están atacando a toda mi gente", comentó, lo que llevó a que varios reaccionaran en redes sociales. Pronto ella borró el video ante las varias reacciones. Subió un comentario frente a ello: “Al parecer, no está bien mostrar empatía por las personas”.

Una reacción vino de Sam Parker, un excandidato republicano al Senado de Utah, declaró que la actriz debería volver a México, debido a que sus abuelos fueron inmigrantes ilegales. Gomez se burló de su reacción.

