Se abrirá bar inspirado en el mundo de Juego de Tronos

George R.R. Martin, autor de los libros 'Canción de Hielo y Fuego' y 'Fuego y Sangre', que inspiraron a las populares series de televisión 'Juego de Tronos' y 'House of the Dragon', toma un nuevo rubro empresarial. Abrirá su primer negocio, un bar de nombre 'Milk of the Poppy Bar' (Bar de la leche de opio).

Y no solo eso: también estará involucrado en la producción de una nueva serie basada en sus libros. Se trata de 'Un Caballero de los Siete Reinos'.

Ya se terminó la primera temporada, y ahora están en la producción de la segunda parte. La serie estaría enfocada en dos personajes secundarios, y la trama tendría un tono más humorístico, de acuerdo con la página de Tomatazos.

Imagen Cultura Una película de Game of Thrones estaría en fase temprana de desarrollo La serie "Game of Thrones", original de HBO, se volvió un fenómeno cultural global, y amasó enormes audiencias y una cifra récord de 59 premios Emmy durante sus ocho temporadas, transmitidas entre 2011 y 2019.

Pero lo más destacable es el hecho de que Martin tendrá su 'Milk of the Poppy Bar', una referencia a una bebida medicinal que aparece en sus libros.

Según la página web de Milk of the Poppy, en la taberna se servirá bebidas inspiradas en cocteles medievales, además de gastronomía inspirada en la comida de Nuevo México, Estados Unidos, donde estará el local.

Es posible que también presenten recetas inspiradas en comidas medievales. Años atrás, autores cocineros publicaron un libro de recetas inspiradas en el mundo de Juego de Tronos.

