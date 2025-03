Scarlett Johansson descarta regresar a Marvel

Scarlett Johansson, la reconocida actriz de 'Perdidos en Tokio', 'Bajo la Piel', 'Lucy' y de la Viuda Negra en el Universo Cinematográfico de Marvel, ha hablado recientemente sobre si regresará a la franquicia de superhéroes.

La Viuda Negra, Black Widow, o Natasha Romanoff, fue uno de los miembros centrales en el universo Marvel, habiendo formado el grupo de los Vengadores, junto al Capitán América y Thor. Sacrificó su vida para salvar al universo en 'Avengers: Endgame' (2019), pero Johansson regresó a interpretar al personaje para 'Black Widow' (2021); la precuela que detallaba los orígenes de su vida, como su entrenamiento como espía y asesina.

Por el momento, Marvel está observando y organizando sus próximos proyectos. Uno de los más ambiciosos son 'Avengers: Doomsday' y 'Avengers: Secret Wars', que contará con figuras como el actor Robert Downey Jr., famoso por hacer de Iron Man, volviendo a la saga (aunque ahora RDJ hará del papel del Doctor Doom, el villano de los Cuatro Fantásticos. También volverán los directores Joe y Anthony Russo, las mentes detrás de 'Avengers: Infinity War' (2018) y 'Avengers: Endgame'.

Pero Johansson no cree que sea posible que regrese Natasha. "Ella está muerta. Muerta. Muerta. ¿Está bien? Los fans no parecen querer creerlo. Ellos dicen ‘¡Pero ella podría volver!’... Miren, creo que el equilibrio de todo el universo está en sus manos. Vamos a tener que dejarlo ir. Ella salvó el mundo. Dejen que tenga su momento como heroína”, sostuvo.

Que la actriz no regrese a Marvel no significa que su carrera haya acabado. Por el momento, estará en 'Jurassic World: Renace', la nueva entrega en la franquicia de 'Parque Jurásico'. En ella, conoceremos a nuevos personajes que se irán en un peligroso viaje para obtener muestras de tres criaturas prehistóricas para lograr un importante avance médico. La cinta es dirigida por Gareth Edwards ('Rogue One') y Jonathan Bailey ('Bridgerton', 'Wicked') formará parte del elenco. Llegará a los cines el 3 de julio del 2025.

