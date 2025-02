Robbie Williams anhela visitar Perú tras el estreno de su película 'Better Man'

El cantante británico Robbie Williams está listo para conquistar la cartelera peruana con 'Better Man', una biopic que desafía las convenciones del género y ofrece una visión surrealista de la megaestrella del rock pop. La película se estrenará en cines de Perú el 27 de febrero.

Semanas antes del estreno, Williams envió un mensaje a sus seguidores peruanos. “Hola Perú. No puedo esperar para visitarlos, probar ese famoso ceviche del que todos hablan y, por supuesto, posar para las mejores fotos en Machu Picchu”. Además, recordó a su público que su película está por estrenarse: “Hasta entonces, pueden conocerme mucho más de cerca en 'Better Man', la historia de este guapo y brillante hombre. Asegúrense de conseguir sus entradas para el 27 de febrero. No digan que no les advertí. Nos vemos en el cine, Perú”.

Lo que distingue a "Better Man" de otras biografías es la representación única del propio Williams. En lugar de aparecer como un ser humano, el cantante se muestra como un mono animado que canta y baila, una metáfora ideada por él mismo para reflejar su compleja relación con la fama.

"Sí, yo sé que en la película soy un mono, pero hey, sigue siendo el mejor Robbie que jamás verán. Y no se olviden: está bien llorar, reír, cantar y, sobre todo, emocionarse", bromea el cantante en uno de los videos promocionales.

¿De qué trata 'Better Man'?

"Better Man" relata la vida de Robbie Williams de una manera poco convencional. En lugar de mostrarse como un ser humano, Williams es retratado como un chimpancé animado por CGI, una representación que él mismo sugirió, explicando que siempre se sintió "menos evolucionado que otras personas".

La película ha recibido críticas muy positivas. En Rotten Tomatoes, obtuvo un impresionante 88% de aprobación sobre 196 reseñas, mientras que en Metacritic alcanzó una calificación de 77/100 con comentarios "generalmente favorables".

Además, "Better Man" ha sido nominada al Oscar 2025 en la categoría de Mejores Efectos Visuales y recibió una mención en los BAFTA en la misma categoría.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO