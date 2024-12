Recuperan en Chile el rolex de Keanu Reeves que fue robado en su mansión

Tres relojes de lujo, entre ellos un Rolex Submariner valorado en aproximadamente 9,000 dólares, han sido recuperados en Santiago, Chile, tras haber sido robados de la mansión del actor Keanu Reeves en Los Ángeles, California.

Las autoridades chilenas informaron que el hallazgo fue parte de una operación policial dirigida a combatir una serie de robos en el país sudamericano.

Entre los relojes recuperados destaca el Rolex Submariner con un grabado personalizado que dice: “2021, JW4, thank you, The John Wick Five”. Este reloj fue un obsequio especial de Reeves a los dobles de acción que trabajaron en la película John Wick: Chapter 4 en 2021.

La policía chilena confirmó la recuperación de los relojes y otros objetos de valor durante redadas en cuatro viviendas en Santiago. Según FOX News, la colaboración entre las autoridades de Chile y Estados Unidos fue fundamental para rastrear y conectar los objetos sustraídos con el robo ocurrido en diciembre del año pasado en la mansión del actor, ubicada en Hollywood Hills.

Un hombre de 21 años fue arrestado en Santiago en conexión con el caso, según ABC News. Sin embargo, las investigaciones continúan, ya que otros tres presuntos responsables, identificados por cámaras de vigilancia, aún no han sido localizados.

¿Cómo fue el robo de la mansión de Keanu Reeves?

El robo ocurrió cuando cuatro individuos ingresaron a la residencia de Reeves a través de una ventana trasera. Las cámaras de seguridad captaron a los sospechosos, quienes lograron sustraer varias joyas y relojes del actor. Medios como People señalaron que se desconoce si Reeves se encontraba en su hogar durante el incidente.

Este no es el primer caso de allanamiento que enfrenta el actor. En 2014, su residencia fue invadida dos veces en un intervalo de tres días.

Keanu Reeves, de 60 años, no ha emitido comentarios sobre el incidente ni sobre la recuperación de los relojes. Entretanto, el caso sigue bajo investigación, con las autoridades de ambos países trabajando para resolverlo por completo.

