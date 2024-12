Raphael pasará Navidad en el hospital: Todo lo que se sabe sobre su salud

El reconocido cantante Raphael no podrá celebrar las fiestas navideñas en casa. El artista permanece ingresado en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, donde pasará la Navidad.

Como se sabe, Raphael ingresó al hospital el pasado 18 de diciembre tras sufrir una indisposición mientras grababa el especial navideño del programa 'La Revuelta' de Televisión Española. Si bien se descartó un accidente cerebrovascular, los médicos continúan realizando pruebas para determinar la causa del episodio.

Su hijo, Jacobo Martos, confirmó que su padre deberá permanecer hospitalizado y que, posiblemente, se le realicen más pruebas a partir del jueves. Sin embargo, Martos transmitió un mensaje de calma, asegurando que "pasar aquí estos días no es ningún drama".

Jacobo subrayó que lo primordial es que Raphael se recupere completamente y regrese a casa en perfecto estado, evitando cualquier recaída, considerando su historial médico, que incluye un trasplante de hígado en 2003.

Respecto a la naturaleza de las pruebas médicas, Jacobo prefirió no entrar en detalles técnicos, argumentando no tener conocimientos médicos y dejando las explicaciones a los profesionales de la salud para cuando lo consideren oportuno. Se limitó a comentar que las pruebas consisten en "un día una resonancia, otro día un no sé qué...".

Reiteró que Raphael permanecerá en el hospital durante la Nochebuena y la Navidad, y que a partir del jueves los médicos evaluarán si son necesarias más pruebas y cuándo podría recibir el alta.

"Le están haciendo pruebas. Pasará aquí mañana y pasado, y ya a partir del jueves veremos si hay más pruebas o no. Ese día los médicos decidirán si se va el jueves, el viernes… pero Nochebuena y Navidad las pasará aquí”, explicó Jacobo.

En relación con la cancelación de los conciertos de Raphael, Jacobo admitió que inicialmente su padre se mostró contrariado, pero comprende la importancia de priorizar su salud. “Lo importante es que esté bien, que cuando se vaya a casa esté perfecto, y eso será cuando lo digan los médicos”, reafirmó.

Natalia Figueroa, esposa del cantante, en declaraciones al diario ABC, manifestó optimismo sobre el alta de Raphael, sugiriendo que podría ser dado de alta el próximo viernes: “el viernes ya nos iremos a casa. Todo sigue su curso, haciéndole todas las pruebas y los chequeos que los médicos quieren y que es lo que debe ser”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO