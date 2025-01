¿Quién quiere matar a Karla Sofía Gascón, la protagonista de 'Emilia Pérez'?

Karla Sofía Gascón, la española que fue nominada al Oscar como Mejor Actriz por su papel protagónico en la polémica película 'Emilia Pérez', aseguró este viernes que la quieren matar. La gravedad de la denuncia hace que nos preguntemos quién o quiénes tendrían interés en desaparecerla.

Desde el estreno de la película y la cadena de premios que recibió, Karla Sofía -de 52 años- fue blanco de ataques. No se le cuestionó como artista. Talento tiene.

Se criticó fundamentalmente que sea una mujer trans y que pretenda 'robarle' una oportunidad a 'una mujer de verdad'. Esto cobró magnitud con la nominación al Oscar como Mejor Actriz, lo que la convirtió en la primera mujer trans en ser distinguida para llevarse la cotizada estatuilla.

Los mensajes de odio irrumpieron de manera descomunal, sobre todo en X y en espacios de YouTube.

La actriz optó por defenderse y hasta de burlarse de los críticos que la llaman señor como el actor mexicano Eduardo Verástegui.

Pero la situación se salió de control ayer cuando se expusieron mensajes en X escritos por Karla Sofía años atrás donde evidenciaba que era una persona discriminadora y racista, cuyos juicios de valor resultaban ofensivos para la comunidad afroamericana, para citar solo un ejemplo.

Medios de diversas partes del mundo recuperaron sus mensajes en lo que antes era Twitter y la artista quedó muy mal parada. Su figura se desdibujó completamente.

Fue tal la crítica que Karla Sofía se salió de la red social y, a través de un comunicado, denunció: "Me han amenazado de muerte, insultado, violentado y vejado hasta la extenuación". Si bien se disculpó por sus palabras del pasado, insistió en que era una víctima de una campaña de odio y desinformación. También declaró que su familia le pidió que saliera de X.

LOS 'ENEMIGOS' DE KARLA SOFÍA

La transfobia puede manifestarse de diversas formas, desde comentarios despectivos y burlas hasta violencia física o exclusión sistemática. Los odiadores de Karla Sofía son aquellas personas transfóbicas que no le perdonan haber nacido hombre.

LOS TRANSFÓBICOS

En plataformas como X, la transfobia es incontrolable. Y sí, Karla Sofía fue 'blanco' de aquellos que no toleran su decisión de vida. Que pasen del discurso a la acción sería gravísimo y no se conocen pruebas concretas de que la actriz haya sido violentada hasta ese punto. Lo que sí se hizo fue exponer su foto de cuando era hombre, una imagen que circula en Internet y que la artista quisiera olvidar.

UN MÉXICO OFENDIDO

En la lista de 'enemigos' de Karla Sofía figuran los mexicanos que cuestionaron que una extranjera represente a una mujer azteca. Le objetaron no haber logrado el acento mexicano, y menos el de una mujer norteña (como Emilia Pérez se presenta en el filme).

Un nacionalismo exacerbado la puso en el centro de debate. Pero no solo Karla Sofía fue el problema.

La producción completa fue 'blanco' de todo tipo de juicios, al punto que quienes fueron al cine a ver la película exigieron a la cadena Cinépolis la devolución de su dinero. ¿La razón? 'Emilia Pérez' se burla de los mexicanos, romantiza a los narcos, invisibiliza la lucha de las madres buscadoras de desaparecidos por el crimen organizado y minimiza la corrupción en México.

En México, la crisis de personas desaparecidas es una problemática grave y persistente. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hasta mayo de 2024 se registraban 114,184 personas desaparecidas en el país. La violencia del narco tiene tomada ciudades, se ha enquistado en grupos de poder y ha bañado de sangre sus ciudades. ¿Hay narco bueno? No. El personaje tampoco muestra un arrepentimiento por lo que hizo antes de dejar el crimen organizado y pasar a la fila de los 'buenos'.

Para críticos, menos eufóricos que aquellos que lanzan un mensaje en X rabioso, 'Emilia Pérez' hace una apología al narco, como lo hacen los famosos 'corridos' o las 'narcoseries', que se consumen con éxito en América Latina, incluyendo el Perú. Solo que en este caso el personaje de 'Manitas del Monte' pasa de hombre a mujer sin hacer explícita una redención. El público tendrá que suponer que por pasar de hombre a mujer se hizo sencillamente una buena persona. Una versión bastante disparatada de la realidad. Ni los productos de la llamada narcocultura cayeron en tanta simpleza.

México se ofendió también porque no se incluyeron actrices mexicanas (salvo una excepción que reseñamos aquí y que tuvo una breve -aunque sólida- participación). Lo peor es que la directora de casting Carla Hool dijera a la que no pudo encontrar actrices en México para los papeles principales. Golpe al orgullo mexicano.

En una entrevista con la BBC, el guionista azteca Héctor Guillén comentó que es "realmente doloroso" que Hool, quien es mexicana, no haya encontrado talento a la altura en México y América Latina.

Las declaraciones del director Jacques Audiard señalando que el español es un "idioma de pobres" abrió otro frente.



LA COMUNIDAD TRANS

Buena parte de la comunidad trans no se sintió representada por Karla Sofía en el personaje de Emilia Pérez y la acusaron de caer en estereotipos que solo dañan a las personas trans. GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), una organización sin fines de lucro que promueve la representación justa, precisa e inclusiva de la comunidad LGBTQ+ en los medios de comunicación, advirtió en noviembre que la película -que en ese momento no era tendencia en ninguna parte- era una "representación profundamente retrógrada de una mujer trans". En la lista de observaciones dan cuenta que presenta una mujer trans que abandona a su esposa e hijos para hacer la transición, que aborda la transición como una muerte, que es descrita como mitad hombre / mitad mujer.

CONTRA LOS BRASILEÑOS

Y como si fuera poco, Karla Sofía Gascón sumó a su lista de enemigos a los brasileños, quienes reaccionaron indignados cuando a la española se le ocurrió decir -sin pruebas- que el equipo de la actriz Fernanda Torres estaba detrás de la campaña de odio que venía sufriendo.

Aunque no sindicó a Fernanda Torres -la brasileña nominada al Oscar a Mejor Actriz por la película 'Aún estoy aquí- sus palabras se enfocaron en el equipo de Torres. Los brasileños estallaron. Tenía que ocurrir. Aunque luego se disculpó, el daño estaba hecho.

A pesar de la larga lista de críticos y auténticos odiadores, todo hace indicar que Karla Sofía perdió el norte, se dejó marear por la fama y por el sueño de alzarse con el Oscar.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO