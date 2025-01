¿Quién es la única actriz mexicana que participa en Emilia Perez? Te contamos su historia

Mientras en redes sociales se critica duramente a la película Emilia Pérez, y numerosos mexicanos cuestionan que el filme aborde la realidad de México sin conocer el país y sin actrices aztecas, lo cierto es que en la lista de artistas figura Adriana Pérez, quien hace el papel de Epifanía. Y aunque su aparición es breve, los minutos en escena confirman su talento.

Adriana Paz, de 45 años, es una destacada actriz y bailarina mexicana, nacida en la Ciudad de México.

Es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Inició su carrera artística en España, participando en comerciales y obras de teatro. Ganó reconocimiento por su papel como Toña en la película Rudo y Cursi (2008), que le valió una nominación al Premio Ariel como Mejor Actriz de Reparto. A lo largo de su trayectoria, ha participado en diversas producciones cinematográficas y televisivas, incluyendo Las Horas Muertas (2013), La Tirisia (2014) y la serie Vis a Vis (2018–2019). Su actuación en La Tirisia le mereció el Premio Ariel a Mejor Actriz, y posteriormente obtuvo dos Premios Ariel consecutivos como Mejor Actriz de Reparto por Hilda (2015) y La Caridad (2016).

En 2024, fue galardonada con el Premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes por su participación en la película Emilia Pérez.

Además de su carrera en el cine, Adriana Paz ha trabajado en televisión, destacando en series como Capadocia (2010).

Su versatilidad y talento la han consolidado como una de las actrices más reconocidas de México.

EN DEFENSA DE EMILIA PÉREZ

Imagen Emilia Pérez y Epifanía. Foto: Instagram.

Adriana encarna a una personaje que es víctima de actos abusivos en casa y es por medio de esta figura que da voz a las mujeres que han pasado por este delito.

“Epifanía es una mujer que ha sufrido violencia doméstica y que sí ha tenido su esposo desaparecido y es por eso que se relaciona, que llega a conocer a Emilia", ha comentado.

Epifanía, en la película, entabla una relación amorosa con Emilia Pérez.

Imagen Una de las escenas de Emilia Pérez. Foto: Instagram,.

“Para mí era eso, representar todas estas mujeres que están sufriendo, que han sufrido violencia y que algunas de ellas tristemente no están ya aquí, pero otras han podido sobrevivir y han podido seguir con sus vidas lo mejor que pueden”, dice Adriana.

Respecto a las opiniones que ha generado Emilia Pérez, la actriz invita al público a darle una oportunidad.

“Ojalá que mucha gente también la pueda ver y la disfrute, si no les gusta también es muy respetable. Así es la vida, no le puedes caer bien a todo mundo, ni tampoco le puede gustar a todo mundo lo que tu hagas. Creo que si genera conversaciones y esas conversaciones son desde el respeto y desde lo fundamentado es bueno para todos", ha dicho.

“Ojalá mucha gente la pueda ver para que no se confunda y podamos ver los otros mensajes de Emilia y no vayamos desde un lugar contaminado de otros comentarios que se han ido distorsionando”, puntualiza.

Durante la conferencia de prensa de la película celebrada en un cine de la Ciudad de México, Adriana Paz, fue cuestionada acerca de la manera en que la audiencia nacional entendió el mensaje de la película. Adriana rompió en llanto.

“Yo nací aquí, crecí aquí, fui secuestrada hace 18 años, estoy aquí porque algo me cuidó, pero me duele un poco ver que la gente esté tomando el tema desde ese lugar y que estén violentando tanto. Yo no encuentro eso”, afirmó.

En entrevista con Animal MX, la artista expresó que no entendía de dónde venía tanto odio contra la película: "Un odio que viene desinformado y con desconocimiento”.

