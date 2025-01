¿Quién es la nueva novia de Hugh Jackman? Conoce a Sutton Foster

Hugh Jackman ha sorprendido a sus miles de fans al presentarse con una nueva pareja, la actriz Sutton Foster, un año después de divorciarse de su pareja de 30 años. Aunque fue un revuelo en las redes sociales angloparlantes, muchos en el resto del mundo miraron extrañados a esta misteriosa figura.

Sutton Lenore Foster es una actriz estadounidense, habiendo nacido el 18 de marzo de 1975 en Georgia, Estados Unidos. En un principio, estudió en la Universidad Carnegie Mellon por un año, dejándolo para dedicarse a la actuación. Empezó en pequeños papeles en obras icónicas como 'Annie', 'Los Miserables' y 'Grease'.

Lo que volvió a Foster famosa fue su interpretación, en el 2000, en el papel principal de la obra 'Millie, una Chica Moderna'. Foster fue adorada por el público por interpretar a personajes carismáticos y con chispas de humor. Más adelante, llegó a originar el papel de 'Jo' en la obra musical de 'Mujercitas', la novela de Louisa May Alcott, o la princesa Fiona en el musical de 'Shrek'. Por estas interpretaciones, recibió varios nominaciones de premios Tony.

Y no solo una larga carrera artística, también ha ganado premios; en especial, dos premios Tony por sus interpretaciones en 'Millie, una Chica Moderna' y 'Anything Goes'.

Se llegó a conocer con Hugh Jackman cuando ambos protagonizaron una nueva versión de una obra clásica 'El Hombre de la Música', al mismo tiempo que ambos estaban pasando por un divorcio con sus respectivas parejas.

Además, tiene una cuenta de Instagram.

