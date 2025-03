"¡Que tenga los cojon...!": Marc Anthony reacciona luego de que le lanzaran una botella en concierto (VIDEO)

Después del apoteósico concierto de Shakira llegó el momento de Marc Anthony quien esperaba una gran noche en Barranquilla, Colombia. Pero las cosas no salieron como esperaban.

Unas imágenes del artista se acaban de hacer virales: resulta que un asistente a su show le lanzó una botella en plena actuación. Y Marc no se quedó callado e invitó al responsable a dar la cara.



El cantante de salsa de 56 años se presentó en el Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla. Todo parecía estar fantástico hasta que le lanzaron un botellazo. No es la primera vez que sufre este tipo de ataques en Colombia.

El artista paró el show. “El que me tiró la botella que tenga los cojones de decirme quién era”, dijo Marc demostrando su molestia.

Su reclamo no quedó allí. Indignado, Marc dijo: “Aquí no, siempre me han respetado, amo a Colombia, pero si me tiran algo pal carajo”.

El neoyorquino de padres puertorriqueños se sintió profundamente ofendido. El concierto siguió, pero la celebridad estaba visiblemente fastidiado.

En una presentación durante el año 2022, el salsero se estaba presentando en el concierto de la Feria de las Flores de Medellín. “A mí lo que me hace falta es un aguardiente”, expresó el cantante. De pronto, alguien del público, sin medir las consecuencias, le arrojó una botella de aguardiente.

