¡QUÉ MAL! El Oscar a Mejor Canción se lo llevó 'Emilia Pérez' y NADIE LO PUEDE CREER (VIDEO Y LETRA)

Posiblemente la peor canción de todos los tiempos terminó por ganar el Oscar. Se trata de 'El Mal' de 'Emilia Pérez' y la crítica estalló no solo en redes sociales. El público se quedó atónito.

"Parecía que una de las dos canciones nominadas de 'Emilia Pérez' iba a ganar el Oscar, y ahora, “El Mal” lo ha ganado, por razones que nunca entenderé del todo. Lo siento, Diane Warren", escribió una crítica de The New York Times.

'El Mal' se impuso a estas canciones:

-'Never Too Late' de Elton John.

Compositores: Elton John, Bernie Taupin, Brandi Carlile y Andrew Watt. Interpretada por Elton John y Brandi Carlile.

-'Like a Bird' de Sing Sing

Compositores: Adrian Quesada y Abraham Alexander.

'The Journey' de The Six Triple Eight

Compositora: Diane Warren. Interpretada por H.E.R.

La otra canción nominada era también de 'Emilia Pérez' y se llama 'Mi Camino', interpretada por Selena Gómez.

LA CANCIÓN GANADORA

La canción es una pieza central en la banda sonora de la película 'Emilia Pérez'y es interpretada por Zoe Saldaña y Karla Sofía Gascón.

El tema pretender ser una denuncia de la corrupción y la impunidad en las altas esferas del poder. Con frases como "Habla, esta gente habla, pero ahora lo van a pagar" buscó convertirse en un himno de resistencia dentro de la narrativa del filme, pero sinceramente no logró su objetivo y fue más una mala broma sin carga emotiva y coherencia.

La banda sonora de 'Emilia Pérez' fue compuesta por Clément Ducol y la cantante francesa Camille, quienes crearon una variedad de temas que abarcan distintos géneros musicales, adaptándose a la historia y a los personajes de la película.

LO QUE DICE LA LETRA

Miren al químico, químico

Que lo nombraron ministro de algo

El químico

Él hace poco mandó a matar a su socio y familia

A chingar

¿Y qué hicieron con esos cadáveres?

Á-á-á-ácido

Miren al juez santos

Mírenlo, no le importa nada

Solo los niños

Los narcos los matan a tiros

Los llevan afuera de todos sus pueblos natales

A cambio de eso, santos reduce los juicios a falta de pruebas

Habla, esta gente habla

Pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar

Habla, esta gente habla

Pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar

Ustedes me sacan ventaja

Todo el mundo los conoce

A mí nadie o solo un poco

Soy emilia pérez

Una mujer mexicana

Una mujer como las demás

Miren al secretario de educación dizque pública

Especialista en las empresas fantasmas

Hoy sus contratos, si sí, son reales

Pero las dizque escuelas no se construyen

Ahora, cuéntanos, chucho

¿De dónde sacaste tu jet, tu alberca, tu hotel?

Miren al gober, gobernador

¿Quién votó por él, la gente o el cártel?

Ah, que compró, ay, sí, uno a uno los votos de los campesinos

Paga, págale al cártel, bombón

Ya están sentados en tu pinche trono

Habla, esta gente habla

Pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar

Habla, esta gente habla

Pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar

Pero gracias a Dios

Tengo a mi lado a una mujer excepcional

A rita mora castro

Ella es la inteligencia andando

La inteligencia andando

Miren al cojo

No eres cojo de nacimiento

En tu próximo puto retraso de pago

Acabarás en la silla de ruedas

Lo sabe bien el que perdió su mano

Sé muy puntual si eres corrupto

Miren al querido gabriel mendoza

Va con su nueva mujer, su nueva esposa

Muy joven, muy rubia, rubia

Habla, esta gente habla

Pero ahora lo van a pagar, a pagar, a pagar

Habla, esta gente habla

Pero ahora lo van a pagar, lo van a pagar

Perder a un ser amado es una tragedia

Perder sus restos es una condena

Es una condena

Es una condena

