¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre Selena Gomez y por qué se hizo tendencia?

De pronto, Eugenio Derbez se hizo tendencia en las redes sociales. ¿Qué hizo?

El actor, comediante y director mexicano tuvo unas infelices declaraciones al referirse a Selena Gomez y el papel que representó en la película Emilia Pérez, la gran sorpresa de los Globos de Oro, y donde justamente la cantante nacida en Texas fue nominada como mejor actriz de reparto.

En una entrevista para el podcast ‘Hablando de Cine’ de Gaby Meza, Derbez dijo que la actuación de Selena “es indefendible” y “no solo no es convincente” sino que también “es incómoda”.

Fue tal el revuelo, que la misma Selena Gomez respondió: “Entiendo de dónde vienes... Lo siento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No quita cuánto trabajo y corazón puse en esta película”. Los fans de Selena estallaron en su defensa y la cantante Belinda fue la más enérgica en responderle al comediante.

“Yo casi nunca opino, no hablo de nada y mucho menos de nadie, pero acabo de ver este video y me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como @selenagomez. A mí me encantó la película y su actuación. Soy consciente de todo el esfuerzo que hizo. Hay que ser un poco más empático con los comentarios que se hacen que pueden dañar los sentimientos de las personas. Somos vulnerables y se deberían de cuidar más las palabras”, escribió Belinda.

“Ojalás las redes sociales se utilizaran para críticas constructivas y no destructivas. @selenagomez, a lo mejor no te llega este mensaje, pero felicidades por todo lo que has logrado en tu carrera. Habemos miles de millones de personas que amamos todo lo que haces. You are a Queen!”, escribió después.

LAS DISCULPAS

Acorralado y quizás hasta avergonzado, Derbez dijo: “Querida Selena, te pido disculpas sinceras por mis comentarios descuidados. Son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón. Emilia Pérez merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios desconsiderados. Me voy de esto con una lección importante aprendida”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: