¿Qué dijo Denzel Washington sobre no estar nominado a los Premios Oscar?

Aunque la cinta 'Gladiador II' no fue muy aclamada entre las audiencias, lo que muchos llegaron a destacar fue la participación de Denzel Washington. Aún así, no fue suficiente para estar considerado en la categoría de Mejor Actor de Reparto para los premios Oscar.

Aún así, el actor no estuvo molesto por ello. En una entrevista para The New York Times, estaba haciendo la obra de 'Otelo' en Broadway, y admitió que estaba contento por su trabajo, no por los premios. "Yo sonreía la mañana que salieron los nominados, y me decía "Mírate, el día que no te nominaron al Oscar, estás trabajando en Otelo en Broadway. Ah, estoy tan molesto" comentó el actor de manera sarcástica.

El actor no está decepcionado, ya que ha estado nominado nueve veces, y ganó dos. La última nominación tuvo lugar en el 2022 por 'La Tragedia de Macbeth', una nueva adaptación de la obra de William Shakespeare. Ahora, a sus 70 años, y un gran legado detrás, Washington está más enfocado en el teatro que el cine.

A pesar de que fue una secuela muy esperada, la recepción a 'Gladiador II' fue tibia, llegando a que en los Premios Oscar obtuviese una nominación solamente en Mejor Diseño de Vestuario.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO