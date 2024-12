¿Qué dijo Daddy Yankee tras acuerdo con su aún esposa? Mireddys González también se pronunció

Luego de que Daddy Yankee y su aún esposa, Mireddys González, llegaran a un acuerdo sobre sus bienes patrimoniales en el Juzgado Civil de Puerto Rico, ambos decidieron pronunciarse sobre lo sucedido.

El intérprete de 'Gasolina' dijo sentirse "satisfecho" con lo acordado con González y señaló que mantiene respeto por ella.

"Muy satisfecho con el proceso legal, retomé la presidencia, estoy muy satisfecho por todo. Es un proceso que he llevado con mucha paz, mucha tranquilidad. Las interpretaciones que salieron públicas sobre lo que ha sucedido no son las mías, yo siempre he respetado a la señora González", declaró.

Por su parte, Mireddys utilizó sus redes sociales para expresar sus emociones tras el proceso legal, asegurando que todo se trata de una "prueba".

"El proceso que estoy pasando en este momento, es solo una prueba más para demostrarme que tus tiempos son mejores y que necesito acercarme más a tu presencia para hacerme más fuerte. Porque tú, mi papito Dios, tienes la última palabra, no mis circunstancias. No pierdo la fe y continúo adelante porque tú, papito Dios, estás conmigo", escribió.

