¿Puede la Academia descalificar a actores nominados a los Premios Oscar?

La cinta francesa 'Emilia Pérez', trece veces nominada en los Premios Oscar, ha acumulado bastantes controversias tras su estreno. Desde que el director, Jacques Audiard, declaró en una entrevista que el español "es un idioma de pobres", a varios tweets considerados como racistas que varios usuarios han rescatado de la cuenta de X (Twitter) de la actriz principal, Karla Sofía Gascón. Una situación que ha obligado a Gascón a emitir unas disculpas públicas.

Ahora, muchos usuarios se preguntan si existe la posibilidad de que la Academia tome cartas en el asunto y sancione a la intérprete con la pérdida de alguna nominación u otra medida.

ACUMULANDO CRÍTICAS

Como se sabe, la cinta fue inicialmente criticada, principalmente por usuarios mexicanos, por representar de manera burda y pobre a su país y la problemática del narcotráfico y los desaparecidos.

Luego, Gascón atrajo más controversia al asegurar, en una entrevista para un medio brasileño, que el equipo de publicidad de Fernanda Torres, la actriz principal de "Aún Estoy Aquí" y otra nominada a mejor película; habría empezado una campaña de odio contra Gascón.

Ahora se suman una serie de posts que la propia Gascón publicó en su cuenta de Twitter (ahora conocido como X) hace algunos años atrás, que han sido considerados como racistas, xenófobos y ofensivos. Por estos Gascón se vio obligada a pedir disculpas en un comunicado en CNN.

Estos hechos han propiciado una situación poco común en la historia de los Premios Oscar.

¿PUEDEN DESCALIFICAR A UN NOMINADO?

En teoría sí, pues la Academia tendría las facultades para salvaguardar el respeto y la reputación del evento, por lo que tienen la potestad no solo de descalificar sino de expulsar miembros o negarles su participación por años.

Según la página web de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos existen diferentes normas que seguir, una de ellas señalando la conducta que todo nominado debe seguir cuando estén haciendo campaña por el premio.

Los ganadores se eligen mediante votaciones de los miembros de la Academia, como boletas digitales. Para la introducción a las normas de ceremonia del 2025, se escribió esto:

“...Si la Academia determina que alguna actividad promocional ha violado estas normas o el espíritu con el que fueron concebidas, la Academia puede tomar medidas correctivas o promulgar sanciones, incluyendo la descalificación, para proteger la reputación y la integridad del proceso de los premios”.

La Academia tiene el poder y derecho de descalificar a cualquier cinta que no cumpla con las normas. Algunas de las sanciones tomarían forma como:

Suspender los privilegios de correo y comunicaciones.

Revocar los privilegios de asistencia a los actos de la Academia.

Descalificar una película, actuación o logro para la consideración de los premios.

Anular una nominación a los Oscar.

Revocar los privilegios de voto.

Suspender la pertenencia a la Academia.

Expulsar a un miembro de la Academia.

No sería la primera vez que la Academia emite una sanción a alguno de sus miembros o nominados. El caso más reciente es el de Will Smith y la nefasta bofetada que le propinó a Chris Rock en plena ceremonia del 2022. Si bien esta acción no impidió que se llevara la preciada estatuilla, el actor de 'Hombres de Negro' fue prohibido de asistir a la ceremonia por los próximos diez años.

Además, existe una lista de famosos que también han sido sancionados por la Academia por diferentes hechos, principalmente los relacionados con abusos sexuales: Harvey Weinstein, Bill Cosby, Roman Polanski, Carmine Caridi.

Por otro lado, algunos usuarios citaron la parte del “Reglamento para la promoción de películas elegibles para la 87ª edición de los Premios Oscar”, publicado en la página oficial en junio de 2014, que trata sobre las referencias a otros nominados.

Según las regulaciones de la Academia, no se tolera cualquier “comunicación pública de alguien directamente asociado con una película elegible que intente arrojar una luz negativa o despectiva sobre una película competidora”.

Además se prohíbe “cualquier táctica que identifique por nombre o título ‘a la competencia’”.

La ceremonia de los Premios Oscar tendrán lugar el 2 de marzo.

