Karla Sofía Gascón es tachada de racista por ESTE COMENTARIO sobre Zoe Saldaña

Karla Sofía Gascón, la protagonista de 'Emilia Pérez' sigue atrayendo controversias. Desde que se llegó a conocer tuits ofensivos y racistas escritos por la actriz, muchos la han cuestionado. Incluso, Netflix, quien distribuyó su cinta en los Estados Unidos, tomó distancia de ella en plena campaña 2025.

PUBLICIDAD

Ahora, la nueva controversia de la actriz gira en torno a unas palabras que aclaró en una entrevista con CNN en Español, sobre su compañera de trabajo, Zoe Saldaña.

EL COMENTARIO QUE INDIGNÓ AL PÚBLICO

En el minuto 39 del video de Youtube, Gascón le explicó al periodista Juan Carlos Arciniegas, en sus palabras: "Ni Selena ni Zoe (Saldaña) pueden apoyar ningún tipo de palabra o retórica que pueda ser confundida a que alguien pueda pensar que soy racista o algo xenófobo o algo contra los derechos humanos. Yo he hablado con ellas les he explicado cómo ha sido la situación, todo mi equipo me conoce perfectamente, saben la persona que soy. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ella (en referencia a Zoe). Me parece ridículo que tenga que estar explicando este tipo de cuestiones aquí".

PUBLICIDAD

Muchos, en contraste, vieron sus palabras racistas, y comentaron sobre ello en Youtube. "Es nefasto y muestra su verdadera cara", "Es pura diarrea verbal", "El nivel de ego y narcisismo es impresionante", "Ofende en la ficción, ofende en la realidad", "Se hunde más cada vez que abre la boca", fueron algunos de los comentarios.

Por su parte, Zoe Saldaña ha aclarado que no apoya a los tuits de Karla Sofía Gascón. Los tuits de Gascón mostraban comentarios ofensivos y racistas sobre temas como la muerte de George Floyd, la diversidad en los premios Oscar y la comunidad musulmana. En particular, en un tuit se refiere a Selena Gómez, su compañera de reparto, como "una rata rica que juega a ser pobre." Varios de estos tuits fueron recalcados por la revista Variety.

Cuando se le preguntó sobre esto, Gascón negó escribir sobre Gómez. "Eso no es mío, nunca referí a mi compañera de esa manera", aseguró. Según Gascón, se comunicó con la cantante para aclarar la situación, y dijo que Gómez la apoyaba al 200%. Durante el fin de semana, Gascón cerró su cuenta de X, a sugerencia de su familia, dado que varios usuarios seguían atacándola. Gascón comentó que había sido víctima de una intensa campaña de odio, donde fue amenazada de muerte.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO