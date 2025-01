Premios Oscar 2025: Lista completa de los nominados

Los premios más importantes de la industria cinematográfica se anuncian hoy jueves. Los Premios Oscar regresan una edición más con fecha prevista para la entrega del máximo galardón del cine el domingo 2 de marzo.

La lista completa de nominados al Oscar 2024

Nominados a mejor actor de reparto

Yura Borisov, "Anora"

Kieran Culkin, "Un dolor real"

Edward Norton, "Un Completo Desconocido"

Guy Pearce, "El Brutalista"

Jeremy Strong, "El Aprendiz"

Nominadas a mejor actriz de reparto

Ariana Grande, "Wicked"

Felicity Jones, "El Brutalista"

Margaret Qualley, "La sustancia"

Isabella Rossellini, "Cónclave"

Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Monica Barbaro, "Un completo desconocido"

Nominadas a mejor película internacional

"Emilia Pérez" (Francia)

"The Girl with the Needle" (Dinamarca)

"Aún estoy aquí" (Brasil)

"The Seed of the Sacred Fig" (Alemania)

"Flow" (Letonia)

Nominados a mejor actor

Adrien Brody, "El brutalista"

Timothee Chalamet, "Un Completo Desconocido"

Colman Domingo, "Sing Sing"

Ralph Fiennes, "Cónclave"

Sebastian Stan, "El Aprendiz"

Nominadas a a mejor actriz

Demi Moore, "La sustancia"

Fernanda Torres, "Aún estoy aquí"

Cynthia Erivo, "Wicked"

Karla Sofía Gascón, "Emilia Pérez"

Mikey Madison, "Anora"

Nominados a la mejor dirección

Jacques Audiard, "Emilia Pérez"

Sean Baker, "Anora"

Brady Corbet, "El Brutalista"

Coralie Fargeat, "La sustancia"

James Mangold, "Un completo desconocido"

Nominadas a mejor película

"Anora"

"El Brutalista"

"Un Completo Desconocido"

"Cónclave"

"Duna: Parte Dos"

"Emilia Pérez"

"Aún estoy aquí"

El evento se podrá ver desde este link oficial de YouTube:

La fiesta de los Oscar no se detendrá a pesar de los incendios que han asediado a Los Ángeles por varios días, los cuales han dejado 27 muertos, decenas de heridos y casas en ruinas como la de los actores como Mel Gibson o Anthony Hopkins.

¿Cuándo y dónde ver los Premios Oscar?

La Academia subió a su cuenta de X la declaración.

"Para ver la nominación de los premios Oscar, se podrán observar en vivo en nuestro país en una transmisión a las 7:30 am. Se podrá ver en diferentes páginas como Oscar.com, Oscars.org, Disney+, y las redes sociales oficiales de la Academia de Hollywood: TikTok, YouTube, Instagram y Facebook".

La entrega de los premios Oscar 2025 se realizará el domingo 2 de marzo y será conducida por el comediante Conan O'Brien (se podrá ver en Perú en el canal TNT y en la plataforma de streaming Max).

