'Premios Lo Nuestro 2025': Becky G lidera la lista de nominados

La música latina será galardonada en la próxima celebración de 'Premios Lo Nuestro', que se realizará el 20 de febrero, con el lema 'Uniendo generaciones'

Becky G y Carín León son las figuras con más nominaciones, ambos siendo mencionado 10 veces cada uno. Tras ellos, está Shakira y Myke Towers, ambos con 9 nominaciones cada uno. Luego, con 8 nominaciones cada uno, está Emilia, Ángela Aguilar, Grupo Frontera y Leonardo Aguilar.

Premio Lo Nuestro 2025 será conducido por Laura Pausini, Thalía y Alejandra Espinoza. Y por primera vez, se podrá ver en vivo en Youtube, una primera vez para premiaciones musicales.

A continuación, la lista completa de nominados:

Artista Premio Lo Nuestro Del Año

Carín León

Feid

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Karol G

Maluma Myke Towers

Peso Pluma

Shakira

Xavi

Canción Del Año

Bubalu – Feid & Rema

Cosas de la Peda – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros

Tu Boda – Óscar Maydon & Fuerza Regida

La Diabla – Xavi

La Falda – Myke Towers

Perdonarte ¿Para Qué? – Los Ángeles Azules & Emilia

Por El Contrario – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

Primera Cita – Carín León

Puntería – Shakira & Cardi B

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Álbum Del Año

Boca Chueca, Vol. 1 – Carín León

Bolero – Ángela Aguilar

Esquinas – Becky G

Jugando a Que No Pasa Nada – Grupo Frontera

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

Llamada Perdida – Prince Royce

LVEU: Vive La Tuya…No La Mía – Myke Towers

Muevense – Marc Anthony

Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana – Bad Bunny

Pa Las Babys y Belikeada – Fuerza Regida

Mejor Combinación Femenina

5 Babys – Kim Loaiza, Fariana, Ptazeta, Bellakath & Yami Safdie

A Las 12 Te Olvidé – Ha*Ash & Elena Rose

Chulo PT. 2 – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

Cuidadito – Becky G & Chiquis

Jackpot – Belinda & Kenia Os

La_Original.MP3 – Emilia & Tini

Labios Mordidos – Kali Uchis & Karol G

Mi Rey, Mi Santo – María José & Ana Bárbara

Que Vuelva – Kany García & Carla Morrison

Troca – Thalía & Ángela Aguilar

Colaboración ‘Crossover’ Del Año

2 The Moon – Pitbull, Ne-Yo, Afrojack Ft. DJ Buddha

Chula – Grupo Firme & Demi Lovato

Degenere – Myke Towers Ft. Benny Blanco

It Was always You (Siempre Fuiste Tú) – Carín León & Leon Bridges

Puntería – Shakira & Cardi B

To The Beat – Dimitri Vegas & Like Mike, Regard, Natti Natasha, Sash!

Tonight (Bad Boys: Ride or Die) – Black Eyed Peas & El Alfa Ft. Becky G

Vocation – Ozuna & David Guetta

La Mezcla Perfecta Del Año

(Entre Paréntesis) – Shakira & Grupo Frontera

Bling Bling – Maluma, Octavio Cuadras & Grupo Marca Registrada

Cosas De La Peda – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros

El Caballito – Fariana & Oro Sólido

Fuego De Noche, Nieve De Día – Ricky Martin & Christian Nodal

La Tóxica – Alejandro Fernández & Anitta

La Vida Es Una Fiesta – Sergio George & Wisin

Perdonarte ¿Para Qué? – Los Ángeles Azules & Emilia

Por El Contrario – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

Una Vida Pasada – Camilo & Carín León

Tour Del Año

Cerrando Ciclos Tour – Aventura

Ferxxxocalipsis Tour 2024 – Feid

Luis Miguel Tour 2023-24 – Luis Miguel

Mañana Será Bonito Tour – Karol G

Most Wanted Tour – Bad Bunny

Artista Masculino Del Año – Urbano

Bad Bunny

Chencho Corleone

Don Omar

Eladio Carrión

Feid

Myke Towers

Ozuna

Rauw Alejandro

Wisin

Yandel

Artista Femenina Del Año – Urbano

Anitta

Bad Gyal

Bellakath

Fariana

Greeicy

Karol G

Maria Becerra

Natti Natasha

Nicki Nicole

Young Miko

Canción Del Año – Urbano

Baccarat – Ozuna

Bellakeo – Peso Pluma & Anitta

Carbon Vrmor – Farruko & Sharo Towers

Chulo PT. 2 – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

Gata Only – Floyymenor & Cris MJ

La Falda – Myke Towers

La Nena – Lyanno & Rauw Alejandro

Ohnana – Kapo

Sandunga – Don Omar, Wisin & Yandel

Un Preview – Bad Bunny

Mejor Canción Trap/Hip Hop – Urbano

Gata G – Ryan Castro

Monaco – Bad Bunny

Si, si, si, si – The Academy: Segunda Misión, Justin Quiles, Sech, Lenny Tavárez, Dalex, Dímelo flow Ft. Eladio Carrión, Bryant Myers & Dei V

Tacos Gucci – Anuel AA

Tranky Funky – Trueno

Wiggy – Young Miko

Colaboración Del Año – Urbano

5 Babys – Kim Loaiza, Fariana, Ptazeta, Bellakath & Yami Safdie

Alegría – Tiago PZK, Anitta & Emilia

Bien Loco – Wisin & Mora

Borracho y Loco – Yandel & Myke Towers

Mírame – Blessd & Ovy On The Drums

Otra Vibra – Luar La L & Ozuna

Para Siempre – Zion & Lennox & Anuel AA

Perro Negro – Bad Bunny & Feid

Polvo De Tu Vida – J Balvin & Chencho Corleone

Sandunga – Don Omar, Wisin & Yandel

Mejor Canción Denbow

Che Che – Chimbala

Déjenme Rulay – Rochy RD & Donaty

Dora – Fariana & El Alfa

Este – El Alfa & Nfasis

Hay Lupita – Lomiiel

Álbum Del Año – Urbano

ATT. – Young Miko

Cvrbon Vrmor [C_DE:G_D.O.N] – Farruko

Ferxxxocalipsis – Feid

La Joia – Bad Gyal

LVEU: Vive La Tuya… No La Mía – Myke Towers

Mañana Será Bonito (Bichota Season) – Karol G

Mr. W (Deluxe) – Wisin

Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana – Bad Bunny

Porque Puedo – Eladio Carrión

Rayo – J Balvin

Artista Pop Masculino Del Año

Carlos Rivera

Danny Ocean

Luis Fonsi

Maluma

Manuel Medrano

Pedro Capó

Artista Pop Femenina Del Año

Belinda

Elena Rose

Emilia

Kali Uchis

Kany García

Laura Pausini

Shakira

Thalía

Grupo o Dúo Del Año – Pop/Rock

Camila

Darumas

Ha*Ash

Rawayana

Reik

The Warning

Artista Revelación Del Año Masculino – Pop-Rock/Urbano

CA7RIEL & Paco Amoroso

Clarent

DND | Do Not Disturb

Floyymenor

Izaak

Kapo

Luar La L

Maisak

Timo

Venesti

Artista Revelación Del Año Femenino – Pop-Rock/Urbano

Bellakath

Darumas

Daymë Arocena

Ela Taubert

Irepelusa

Judeline

Letón Pé

Mari

Paola Guanche

Yami Safdie

Canción Del Año – Pop

¿Cómo Pasó? – Ela Taubert

Abril – Reik

Fría – Enrique Iglesias & Yotuel

La_Original.MP3 – Emilia & Tini

Los Domingos – Sebastián Yatra

Mejor Que Ayer – Diego Torres

Santa Marta – Luis Fonsi & Carlos Vives

Verano En NY – Manuel Medrano

Canción Del Año – Pop/Balada

Corazón En Coma – Camila & Eden Muñoz

Fuego De Noche, Nieve De Día – Ricky Martin & Christian Nodal

Lo Que Nos Faltó Decir – Jesse & Joy

No Sé Quien Soy – Olga tañón & Lenier

Para Ti – Carlos Rivera

Que Vuelva – Kany García & Carla Morrison

Roma – Luis Fonsi & Laura Pausini

Somos Novios – Ángela Aguilar Ft. Trío Los Panchos



Mejor Canción Latin Fusion Pop

Brujería! – Judeline

La Que Puede, Puede – Ca7riel & Paco Amoroso

Lejos De Ti – The Marías

Siento Que Merezco Más – Latin Mafia

Veneka – Rawayana & Akapellah

Mejor Canción de Música Cristiana

Bonita – Daddy Yankee

Conéctate Conmigo – Gocho, Redimi2 & Wisin

Hermoso Momento- Remix – Farruko & Kairo Worship

Libre – Alex Campos & Tauren Wells

Mambo 23 – Juan Luis Guerra 4.40

Primero Nos Amó – Matthew Hotton & Marcos Witt

Álbum Del Año – Pop Urbano

.MP3 – Emilia

El Viaje – Luis Fonsi

Funk Generation – Anitta

García – Kany García

Hotel Caracas – Mau y Ricky

Las Mujeres Ya No Lloran – Shakira

Nasty Singles – Natti Natasha

Panorama – Reik

Reflexa – Danny Ocean

Trackhouse – Pitbull

Colaboración Del Año – Pop-Urbano

Bubalu – Feid &Rema

Calor – Nicky Jam & Beéle

Extrañándote – Zhamira Zambrano & Jay Wheeler

La Misión – Piso 21 & Wisin

OA – Anuel AA, Quevedo, Maluma Ft. Mambo Kingz & DJ Luian

Puntería – Shakira & Cardi B

Canción Del Año – Pop-Urbano

Amor – Danny Ocean

El Yate – Lenny Tavárez

Fanática Del Reggaetón – Venesti

Funk Rave – Anitta

Loveo – Daddy Yankee

Ojos. Labios. Cara – Manuel Turizo

Pasado Mañana – Mau y Ricky

Tommy & Pamela – Peso Pluma & Kenia Os

Touching The Sky – Rauw Alejandro

Ya No Te Extraño – Natti Natasha

Canción Del Año – Pop-Urbano/Dance

Como La Flor – Play-N-Skillz, Natti Natasha & Deorro

Freak 54 (Freak Out) – Pitbull & Nile Rodgers

Te Va a Doler – Deorro Remix – Thalía & Deorro

Touching The Sky – Rauw Alejandro

Vocation – Ozuna & David Guetta

Mejor ‘EuroSong’ – Pop-Urbano

4to 23 – Aitana

Chulo PT. 2 – Bad Gyal, Tokischa & Young Miko

Columbia – Quevedo

La Reina – Lola Indigo

Madrid City – Ana Mena

Artista Del Año – Tropical

Carlos Vives

Gente De Zona

Jerry Rivera

Juan Luis Guerra 4.40

La India

Luis Figueroa

Marc Anthony

Olga Tañón

Prince Royce

Silvestre Dangond

Canción Del Año – Tropical

Ale Ale – Marc Anthony

Bandido – Luis Figueroa

La Capi – Myke Towers

Mambo 23 – Juan Luis Guerra 4.40

No Le Cuentes – Jerry Rivera

Otra Noche Más – Víctor Manuelle Ft. Frankie Ruiz

Quiéreme Menos – Natti Natasha

Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G

Una Vida Buena – Kany García

Una Vida Pasada – Camilo & Carín León

Colaboración Del Año – Tropical

Celia – Gente De Zona & Celia Cruz

Cosas De La Peda – Prince Royce Ft. Gabito Ballesteros

El Caballito – Fariana & Oro Sólido

Fuera Fuera – La India & Jacob Forever

La Vida Es Una Fiesta – Sergio George & Wisin

No Es Normal – Venesti, Nacho & Maffio

Plis – Camilo & Evaluna Montaner

Salsa De Ahora – Motiff, Jonathan Moly, Luis Figueroa Ft. Jimmy Rodriguez, Ronald Borjas & Nesty

Tú o Yo – Silvestre Dangond & Carlos Vives

Vamos a Ser Feliz – Olga Tañón & Christian Alicea

Álbum Del Año – Tropical

Así Yo Soy – Olga Tañón

Coexistencia – Luis Figueroa

Cuatro – Camilo

Demasiado – Gente De Zona

Llamada Perdida – Prince Royce

Muevense – Marc Anthony

Radio Güira – Juan Luis Guerra 4.40

Retromántico – Víctor Manuelle

Ta Malo – Silvestre Dangond

Yo Deluxe – Christian Alicea

Artista Masculino Del Año – Música Mexicana

Alejandro Fernández

Carín León

Christian Nodal

Gabito Ballesteros

Junior H

Leonardo Aguilar

Pepe Aguilar

Peso Pluma

Xavi

Óscar Maydon

Artista Femenina Del Año – Música Mexicana

Aída Cuevas

Ana Bárbara

Ángela Aguilar

Camila Fernández

Chiquis

Karna Sofía

Lila Downs

Lupita Infante

Majo Aguilar

Yuridia

Grupo o Dúo Del Año – Música Mexicana

Banda Los Recoditos

Fuerza Regida

Grupo Firme

Grupo Frontera

Intocable

Los Ángeles Azules



Artista Revelación – Música Mexicana

Calle 24

Chino Pacas

Codiciado

El Padrinito Toys

Gabito Ballesteros

Neton Vega

Óscar Maydon

Tito Double P

Victor Mendivil

Xavi

Canción Del Año – Música Mexicana

Buscándole a La Suerte – Julión Álvarez y su Norteño Banda

De Lunes a Lunes – Grupo Frontera & Manuel Turizo

La Boda – Óscar Maydon & Fuerza Regida

La Diabla – Xavi

La Intención – Christian Nodal & Peso Pluma

Obsesión – Intocable

Perdonarte ¿Para Qué? – Los Ángeles Azules & Emilia

Por El Contrario – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

Primera Cita – Carín León

Vas a Querer Volver – Banda Los Recoditos

Colaboración Del Año – Música Mexicana

(Entre Paréntesis) – Shakira & Grupo Frontera

Alucin – Eugenio Esquivel, Grupo Marca registrada & Sebastian Esquivel

Bandido de Amores – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

Bling Bling – Maluma, Octavio Cuadras & grupo Marca Registrada

Dos Días – Tito Double P & Peso Pluma

El Humo De Mi Gallo – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Edgardo Nuñéz

La Cumbia Triste – Los Ángeles Azules & Alejandro Fernández

Mercedes – Becky G Ft. Óscar Maydon

Natanael Cano: BZRP Music Sessions, Vol. 59 – Bizarrap & Natanael Cano

Si No Quieres No – Luis R Conriquez & Neton Vega

Canción Banda Del Año

Bandida – La Adictiva, Grupo Marca Registrada & Montana

Bandido De Amores – Leonardo Aguilar & Pepe Aguilar

El Humo De Mi Gallo – Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Edgardo Nuñéz

Tu Perfume – Banda MS de Sergio Lizárraga

Vas a Querer Volver – Banda Los Recoditos

Canción Mariachi/Ranchera Del Año

Cuéntame – Majo Aguilar & Alex Fernández

La Tóxica – Alejandro Fernández & Anitta

Lamentablemente – Pepe Aguilar & Carín León

Mi Eterno Amor Secreto – Yuridia & Eden Muñoz

Necesito Un Segundo – Chayanne

Por El Contrario – Becky G, Ángela Aguilar & Leonardo Aguilar

Canción Norteña Del Año

¿Quién Te Crees Para Olvidarme? – Adriel Favela & Duelo

Buscándole a La Suerte – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Mi Castigo – Intocable

Neta Que No – La Fiera De Oijnaga

Perro Amor – La Maquinaria Norteña

Fusión Música Mexicana Del Año

First Love – Oscar Ortiz & Edgardo Nuñéz

La Diabla – Xavi

Mejores Jordans – Víctor Mendivil & Óscar Maydon

Mercedes – Becky G Ft. Óscar Maydon

Ya Pedo Quién Sabe – Grupo Frontera & Christian Nodal

Mejor Electro Corridos – Música Mexicana

Exceso – Sebastian Esquivel, Blessd & Eugenio Esquivel

Fresa Con Crema – Lalo Cruz

Gabachas – Codiciado, Joaquín Medina & Sheeno

Harley Quinn – Fuerza Regida & Marshmello

Teka – Peso Pluma & DJ Snake

Álbum Del Año – Música Mexicana

Aquí Hay Para Llevar – La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Boca Chueca, Vol. 1 – Carín León

Esquinas – Becky G

Jugando a Que No Pasa Nada – Grupo Frontera

Modus Operandi – Intocable

Pa Las Baby’s Belikeada – Fuerza Regida

Presente – Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Raíz Nunca Me Fui – Lila Downs, Niña Pastori & Soledad

Soy Como Quiero Ser – Leonardo Aguilar

Te Llevo En La Sangre – Alejandro Fernández

